Nuevo Changan CS15 Plus: un SUV renovado

Un año movido ha tenido el Grupo Changan en Chile, con los estrenos de Deepal S07, el Changan CS55 Plus iDD y el Hunter REEV. Ahora fue el turno de su cuarto estreno en 2025: CS15 Plus, el SUV que en casi 10 años en el país suma 20 mil unidades vendidas.

Pensado en un público joven, el modelo mantiene las dimensiones de su antecesor (4.135 mm de largo, 1.740 mm de ancho, 1.630 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.520 mm), pero con una apariencia renovada, buscando ser más deportiva y elegante, como se observa en su nueva parrilla frontal, los focos led y las llantas de aleación bicolor que (de 16 o 17 pulgadas, según versión).

El interior

En el habitáculo destacan elementos como el volante multifunción forrado en ecocuero (versiones Luxury y Elite), el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el climatizador con salidas en las plazas traseras, tres puertos USB (tipo A y C en las plazas delanteras, y tipo C en las traseras), además de sunroof panorámico en las variantes Elite.

Los elementos de seguridad

El nuevo Changan CS15 Plus ofrece de serie control crucero, control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendientes (HHC), asistencia y distribución electrónica de frenado (EBD), sensores traseros (versiones Elite), cámara de retroceso, cinturones de tres puntas en todos los asientos y cuatro airbags (Elite).

Una sola motorización

Está equipado con el motor EA15 de 1.5 litros, que cumple con la norma de emisiones Euro 6c. Entrega 99 hp y 145 Nm de torque entre las 3.500 y 4.500 rpm, y está asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y a una automática de doble embrague, también de cinco marchas, según versión.

¿Cuánto cuesta el nuevo Changan CS15 Plus?

La comercialización comienza con la versión Elite AT, cuyo valor comienza en $11.990.000, incluyendo bonos. Próximamente se sumarán las variantes MT, con valores que van desde los $9.990.000(Comfort MT), $10.290.000 (Luxury MT) y $10.890.000 (Elite MT). La garantía es de cinco años o 150 mil kilómetros, lo que primero suceda.