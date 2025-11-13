OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Deepal S05: se estrena en Chile con la versión REEV

    La marca del Grupo Changan presenta su segundo modelo en el país, al que pronto se sumará una opción 100% eléctrica. Este candidato a Auto del Año ofrece una autonomía de hasta 1.129 kilómetros.

     

    El Deepal S05 llega a reforzar la estrategia del Grupo Changan de ofrecer vehículos de bajas y cero emisiones. Se trata del segundo modelo de la marca que llega a Chile, después del familiar S07 presentado en junio pasado, y lo hace primero con una versión REEV, un vehículo de rango extendido enchufable.

    Motor y autonomía del Deepal S05

    Esta primera variante en el país combina un motor eléctrico de 160 kW y 320 Nm con otro a gasolina de 1.5 litros, que entrega 72 Kw y125 Nm, que funciona solo como generador para cargar la batería enchufable de fosfato de hierro y litio de 27,28 kWh. Así, promete una autonomía de hasta 1.129 kilómetros con ambos motores en funcionamiento (160 kilómetros en modo solo eléctrico), según el ciclo NEDC.

    Rendimiento y carga

    El Deepal S05 logra un rendimiento de combustible ponderado de 100 km/l y un consumo eléctrico equivalente de 4,5 km/kWh. El tiempo de carga con un cargador lento de hasta 7 kW es de menos de 4 horas, y 11 minutos con uno ultrarrápido de hasta 151 kW. Su estanque de combustible es de 51 litros.

    ¿Cómo es la versión 100% eléctrica del Deepal S05?

    La variante 100% eléctrica, cuyo arribo se anuncia como próximo (está en proceso de homologación), lleva un propulsor que genera 175 kW y 320 Nm de torque, alimentado por una batería de fosfato de hierro y litio de 56,12 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 460 kilómetros según el ciclo NEDC. Para cargar de 0 a 100% tarda menos de ocho horas con un cargador lento de hasta 7 kW y aproximadamente 22 minutos con uno ultrarrápido de hasta 151 kW.

    Al igual que la REEV, tiene un conector carga de Tipo 2/CCS2, suspensión delantera de doble horquilla, multilink independiente en el eje trasero, transmisión automática que envía la potencia al eje posterior, frenos de discos en las cuatro ruedas y dirección asistida eléctricamente con cuatro modos de manejo (Eco/Normal/Sport/Personalizable).

    El diseño y medidas

    Resalta su frontal afilado y perfil aerodinámico, sus faros full led con encendido automático, puertas sin marco y con manijas retráctiles, llantas de 20” (con neumáticos con medidas 245/45 R20 para la versión REEV y 225/60 R20 para la BEV), techo panorámico de cristal, tercera luz de freno incorporada en el alerón y luz trasera led con logo integrado, refuerzan su imagen moderna y sofisticada.

    Las dimensiones del Deepal S05 son de 4.620 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.880 mm. El maletero tiene una capacidad de carga de 423 litros.

    El equipamiento y la tecnología para los ocupantes

    De serie, cuenta con climatizador con salidas de aire traseras, sunroof panorámico, pantalla táctil de 15,4” con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico rápido (50 W), asientos delanteros calefaccionados, tapiz de ecocuero, espejo retrovisor electrocromático, Head-Up Display (HUD), dos puertos USB y una entrada tipo C, además de un sistema de audio de alta fidelidad con 8 parlantes (14 en la variante 100% eléctrica).

    Asimismo, incluye control por voz en español, sistema de partida sin botón de encendido y 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo integrado (IACC), frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas (AEB), advertencia de colisión frontal (FCW), asistente y centrado de carril (LKA/LCC), sistema de reconocimiento de señales (TSR), asistente de tráfico (TJA), luces altas automáticas (HBA) y detector de punto ciego (BSD). La versión eléctrica suma monitoreo del conductor (DMS) y advertencia de colisión trasera (RCW).

    Máxima seguridad

    El nuevo Deepal S05 tiene una estructura de acero de alta seguridad y equipa de serie seis airbags, asistencia de arranque en pendiente (HHC), asistencia de frenado (BA), cámara 360° con visión en 540° y simulación 3D, control de descenso en pendiente (HDC), distribución electrónica de frenado (EBD), freno de mano automático (APB), retención automática del vehículo (AVH), seis sensores de estacionamiento, sistema de alerta acústica del vehículo (AVAS), control de tracción y anclajes isofix, entre otros.

    ¿Cuándo cuesta el Deepal S05 en Chile?

    Disponible en cinco colores (blanco, plata, negro, azul y gris), el precio de la versión REEV es desde $25.990.000, mientras que la opción 100% eléctrica costará a partir de $27.990.000, ambos valores incluyen bonos de lanzamiento y financiamiento. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y de 8 años o 150.000 kilómetros para los componentes del circuito eléctrico.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosDeepalS05Autos eléctricosElectromovilidadREEV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    “Vamos a seguir peleando en todas las instancias”: Desbordes por levantamiento de embargo contra Municipalidad de Santiago

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado
    Chile

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte