Nuevo Deepal S05: se estrena en Chile con la versión REEV

El Deepal S05 llega a reforzar la estrategia del Grupo Changan de ofrecer vehículos de bajas y cero emisiones. Se trata del segundo modelo de la marca que llega a Chile, después del familiar S07 presentado en junio pasado, y lo hace primero con una versión REEV, un vehículo de rango extendido enchufable.

Motor y autonomía del Deepal S05

Esta primera variante en el país combina un motor eléctrico de 160 kW y 320 Nm con otro a gasolina de 1.5 litros, que entrega 72 Kw y125 Nm, que funciona solo como generador para cargar la batería enchufable de fosfato de hierro y litio de 27,28 kWh. Así, promete una autonomía de hasta 1.129 kilómetros con ambos motores en funcionamiento (160 kilómetros en modo solo eléctrico), según el ciclo NEDC.

Rendimiento y carga

El Deepal S05 logra un rendimiento de combustible ponderado de 100 km/l y un consumo eléctrico equivalente de 4,5 km/kWh. El tiempo de carga con un cargador lento de hasta 7 kW es de menos de 4 horas, y 11 minutos con uno ultrarrápido de hasta 151 kW. Su estanque de combustible es de 51 litros.

¿Cómo es la versión 100% eléctrica del Deepal S05?

La variante 100% eléctrica, cuyo arribo se anuncia como próximo (está en proceso de homologación), lleva un propulsor que genera 175 kW y 320 Nm de torque, alimentado por una batería de fosfato de hierro y litio de 56,12 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 460 kilómetros según el ciclo NEDC. Para cargar de 0 a 100% tarda menos de ocho horas con un cargador lento de hasta 7 kW y aproximadamente 22 minutos con uno ultrarrápido de hasta 151 kW.

Al igual que la REEV, tiene un conector carga de Tipo 2/CCS2, suspensión delantera de doble horquilla, multilink independiente en el eje trasero, transmisión automática que envía la potencia al eje posterior, frenos de discos en las cuatro ruedas y dirección asistida eléctricamente con cuatro modos de manejo (Eco/Normal/Sport/Personalizable).

El diseño y medidas

Resalta su frontal afilado y perfil aerodinámico, sus faros full led con encendido automático, puertas sin marco y con manijas retráctiles, llantas de 20” (con neumáticos con medidas 245/45 R20 para la versión REEV y 225/60 R20 para la BEV), techo panorámico de cristal, tercera luz de freno incorporada en el alerón y luz trasera led con logo integrado, refuerzan su imagen moderna y sofisticada.

Las dimensiones del Deepal S05 son de 4.620 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.880 mm. El maletero tiene una capacidad de carga de 423 litros.

El equipamiento y la tecnología para los ocupantes

De serie, cuenta con climatizador con salidas de aire traseras, sunroof panorámico, pantalla táctil de 15,4” con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico rápido (50 W), asientos delanteros calefaccionados, tapiz de ecocuero, espejo retrovisor electrocromático, Head-Up Display (HUD), dos puertos USB y una entrada tipo C, además de un sistema de audio de alta fidelidad con 8 parlantes (14 en la variante 100% eléctrica).

Asimismo, incluye control por voz en español, sistema de partida sin botón de encendido y 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control crucero adaptativo integrado (IACC), frenado autónomo de emergencia para peatones y ciclistas (AEB), advertencia de colisión frontal (FCW), asistente y centrado de carril (LKA/LCC), sistema de reconocimiento de señales (TSR), asistente de tráfico (TJA), luces altas automáticas (HBA) y detector de punto ciego (BSD). La versión eléctrica suma monitoreo del conductor (DMS) y advertencia de colisión trasera (RCW).

Máxima seguridad

El nuevo Deepal S05 tiene una estructura de acero de alta seguridad y equipa de serie seis airbags, asistencia de arranque en pendiente (HHC), asistencia de frenado (BA), cámara 360° con visión en 540° y simulación 3D, control de descenso en pendiente (HDC), distribución electrónica de frenado (EBD), freno de mano automático (APB), retención automática del vehículo (AVH), seis sensores de estacionamiento, sistema de alerta acústica del vehículo (AVAS), control de tracción y anclajes isofix, entre otros.

¿Cuándo cuesta el Deepal S05 en Chile?

Disponible en cinco colores (blanco, plata, negro, azul y gris), el precio de la versión REEV es desde $25.990.000, mientras que la opción 100% eléctrica costará a partir de $27.990.000, ambos valores incluyen bonos de lanzamiento y financiamiento. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y de 8 años o 150.000 kilómetros para los componentes del circuito eléctrico.