Nuevo Hyundai i10 agrega más tecnología y refresca su diseño

Hyundai Motor reveló el nuevo i10, modelo que recibe una importante actualización para mantenerse vigente en el mercado e incorpora conectividad avanzada, más confort y tecnología. Con esto se pone a punto para convertirse en un vehículo más competitivo en su clase.

Hyundai Europa presentó el rediseñado i10, el vehículo coreano sufrió un importante lavado de cara tras cumplir mitad de ciclo de esta generación y así afrontar el resto de vida comercial que aún le queda.

El nuevo i10 mejora notablemente su diseño por fuera apostando por un look más deportivo y lo hace con una nueva parrilla y firma lumínica. Calza llantas de 15 pulgadas y agrega dos nuevos colores que son un tono gris y otro azul.

Una de las novedades es la conservación de la versión N Line la cual presume ser la opción más equipada, exclusiva y deportivo, añade un parachoques diferentes y toques rojos a medida, los asientos con tela de triple línea roja y nuevas llantas de aleación de 16 pulgadas lo transforman en un especial modelo.

Puertas adentro apunta a algo mucho más tecnológico que se ve reflejado con un grupo LCD de 4,2 pulgadas de serie, USB tipo C tanto en la parte delantera como trasera, eCall de segunda generación basado en la red 4G y actualizaciones de mapas Over The Air (OTA). A esto se le agrega la pantalla de multimedia de 8″ con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico y la última actualización de la telemática Bluelink.

Otra de las novedades está en su equipamiento de seguridad ya que viene de serie con varias funciones del Hyundai Smart Sense, tales como la asistencia para evitar colisiones frontales, alerta de ocupante trasero y asistencia de seguimiento de carril.

En el apartado mecánico no hay novedades, pues encontramos tres opciones, la primera con un motor 1.0 litros MPI de 67 CV, el otro de 1.2 litros de 84 CV y la versión más potente es el motor 1.0 T-GDi de 100 CV. Dependiendo de la versión se puede asociar con una caja de cambios manual o automática y todos con tracción delantera.

Está previsto que la producción del nuevo i10 comience en abril de 2023 en la planta de producción de Hyundai en Izmit, Türkiye. Se espera que las primeras unidades lleguen a las carreteras europeas en la segunda mitad del año.