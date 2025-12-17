SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Kia EV6: ajustes clave en el crossover eléctrico

    La renovación del modelo mejora su diseño y la eficiencia, además de ampliar el equipamiento tecnológico y de seguridad.

     
    2025 EV6

    El recién presentado Kia EV6 se ofrecerá en una única versión en Chile, la GT-Line, como parte central de la estrategia de electromovilidad de la marca en el país. A cuatro años de su lanzamiento global, el modelo recibe una actualización que introduce mejoras visibles en diseño, avances en tecnología, mayor autonomía y nuevas asistencias a la conducción, con el objetivo de reforzar su posición dentro del mercado de vehículos eléctricos.

    Estos ajustes responden a las nuevas exigencias de los usuarios, cuyas prioridades se enfocan en eficiencia, conectividad y seguridad, sin dejar de lado el confort ni la calidad de manejo.

    2025 EV6

    Diseño actualizado

    El renovado EV6 adopta el lenguaje de diseño más reciente de Kia, incorporando una evolución de la firma luminosa Star Map en el frontal. Los nuevos faros y luces de circulación diurna presentan una gráfica más limpia y tecnológica, mientras que el parachoques delantero suma líneas más marcadas que aportan una apariencia más deportiva.

    En la zaga, las luces traseras mantienen el protagonismo visual con un diseño tridimensional y un parachoques más ancho que refuerza la sensación de estabilidad. El perfil lateral también recibe ajustes en molduras y revestimientos, junto con nuevos diseños de llantas de 21 pulgadas que actualizan su presencia sin alterar el carácter del modelo.

    El interior conserva su enfoque horizontal, pero mejora en presentación y ergonomía. Destacan las dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos y el sistema multimedia, además de un volante tipo D y una consola central rediseñada. A esto se suma iluminación ambiental y el uso de materiales con menor impacto ambiental, como plásticos reciclados y alternativas de tapicería de origen sostenible.

    Más autonomía

    Uno de los avances relevantes de esta actualización está en la batería. El Kia EV6 incorpora una nueva unidad de 84 kWh, que permite una autonomía homologada de hasta 470 kilómetros. En Chile se ofrecerá exclusivamente con tracción integral, dos motores eléctricos y una potencia combinada de 321 Hp y 605 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

    El sistema de carga rápida se mantiene como uno de sus puntos fuertes, con la capacidad de recuperar del 10% al 80% de la batería en cerca de 18 minutos en cargadores públicos de alta potencia, facilitando su uso tanto en ciudad como en viajes de mayor distancia.

    Seguridad y equipamiento

    El nuevo Kis EV6 suma nuevos sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos control crucero inteligente con función Stop&Go, asistente de colisión frontal en cruces, monitoreo de punto ciego, cámara de visión 360° y sensores de proximidad perimetrales. Estos se complementan con asistentes ya conocidos, como mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de atención del conductor y control inteligente de luces altas.

    ¿Cuánto cuesta el nuevo Kia EV6 2026?

    En el mercado chileno, el renovado Kia EV6 GT-Line tendrá un precio de $62.990.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosKiaEV6CrossoverAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente
    Chile

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud
    Negocios

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía
    Mundo

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni