Nuevo Kia EV6: ajustes clave en el crossover eléctrico

El recién presentado Kia EV6 se ofrecerá en una única versión en Chile, la GT-Line, como parte central de la estrategia de electromovilidad de la marca en el país. A cuatro años de su lanzamiento global, el modelo recibe una actualización que introduce mejoras visibles en diseño, avances en tecnología, mayor autonomía y nuevas asistencias a la conducción, con el objetivo de reforzar su posición dentro del mercado de vehículos eléctricos.

Estos ajustes responden a las nuevas exigencias de los usuarios, cuyas prioridades se enfocan en eficiencia, conectividad y seguridad, sin dejar de lado el confort ni la calidad de manejo.

2025 EV6

Diseño actualizado

El renovado EV6 adopta el lenguaje de diseño más reciente de Kia, incorporando una evolución de la firma luminosa Star Map en el frontal. Los nuevos faros y luces de circulación diurna presentan una gráfica más limpia y tecnológica, mientras que el parachoques delantero suma líneas más marcadas que aportan una apariencia más deportiva.

En la zaga, las luces traseras mantienen el protagonismo visual con un diseño tridimensional y un parachoques más ancho que refuerza la sensación de estabilidad. El perfil lateral también recibe ajustes en molduras y revestimientos, junto con nuevos diseños de llantas de 21 pulgadas que actualizan su presencia sin alterar el carácter del modelo.

El interior conserva su enfoque horizontal, pero mejora en presentación y ergonomía. Destacan las dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos y el sistema multimedia, además de un volante tipo D y una consola central rediseñada. A esto se suma iluminación ambiental y el uso de materiales con menor impacto ambiental, como plásticos reciclados y alternativas de tapicería de origen sostenible.

Más autonomía

Uno de los avances relevantes de esta actualización está en la batería. El Kia EV6 incorpora una nueva unidad de 84 kWh, que permite una autonomía homologada de hasta 470 kilómetros. En Chile se ofrecerá exclusivamente con tracción integral, dos motores eléctricos y una potencia combinada de 321 Hp y 605 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

El sistema de carga rápida se mantiene como uno de sus puntos fuertes, con la capacidad de recuperar del 10% al 80% de la batería en cerca de 18 minutos en cargadores públicos de alta potencia, facilitando su uso tanto en ciudad como en viajes de mayor distancia.

Seguridad y equipamiento

El nuevo Kis EV6 suma nuevos sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos control crucero inteligente con función Stop&Go, asistente de colisión frontal en cruces, monitoreo de punto ciego, cámara de visión 360° y sensores de proximidad perimetrales. Estos se complementan con asistentes ya conocidos, como mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de atención del conductor y control inteligente de luces altas.

¿Cuánto cuesta el nuevo Kia EV6 2026?

En el mercado chileno, el renovado Kia EV6 GT-Line tendrá un precio de $62.990.000.