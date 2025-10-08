SUSCRÍBETE
Nuevo LK8 EV: Landking suma un segundo camión eléctrico a su flota

El modelo llega a acompañar al LK5 EV y tiene una autonomía de hasta 320 kilómetros.

 

Con el objetivo de fortalecer su portafolio eléctrico, Landking presenta en Chile el LK8 EV, un camión de 5.990 mm de largo, 3.210 mm de alto, 2.200 mm de ancho, 3.360 mm de distancia entre los ejes, carrocería de 4.240 mm de largo y capacidad de carga de 4.350 kilos.

Se trata de su segundo modelo 100% eléctrico, después del LKS, con lo que confirma su nueva apuesta estratégica de consolidar su presencia en el país y reafirmar su compromiso con la descarbonización del transporte de mercancías. 

El diseño del LK8 EV destaca por sus luces en forma de boomerang, que junto al amplio parabrisas casi vertical refuerzan la sensación de amplitud y visibilidad. El capó incorpora dos barras cromadas horizontales que flanquean el logo de la marca. Además, el cargo box instalado de fábrica y el deflector aerodinámico complementan su perfil.

En el interior, mantiene la línea moderna y funcional característica de la marca. Su volante de dos radios, con mandos integrados para el sistema multimedia y el control crucero, se combina con detalles en azul sobre un fondo negro y beige, creando un contraste visual atractivo y dinámico. Los asientos de ecocuero, con suspensión para el conductor, apuntan a una experiencia de manejo más cómoda y segura, incluso en trayectos extensos.

Dentro del equipamiento, resalta un panel de instrumentos digital de 7”, cámara de retroceso, alerta sonora de retroceso, y una radio con pantalla táctil de 12”. A esto se suman 4 puertos USB, volante regulable en altura y profundidad y aire acondicionado de serie, asegurando conectividad, confort y practicidad para el día a día.

El Landking LK8 EV cuenta con un motor HANDE HD 3.5T síncrono de imán permanente, capaz de entregar una potencia máxima de 120 kW (161 Hp) y un torque de 325 Nm, alcanzando una velocidad máxima de 100 km/h. Posee dirección eléctrica y transmisión de una sola marcha, que incorpora modos de conducción Normal y ECO.

Las baterías FinDreams de BYD de Litio-fierro fosfato (LFP) tienen una capacidad de 96,2 kWh, otorgando una autonomía máxima de 320 km, que puede optimizarse gracias a los frenos regenerativos dinámicos. Estas baterías admiten carga rápida en 108 minutos, cuentan con protocolo de conexión Tipo 2 en AC y CCS2 en DC, y están garantizadas por ocho años o 400.000 km, asegurando confianza y respaldo a largo plazo.

Mientras que su equipamiento de seguridad posee frenos ABS, luces neblineras delanteras y traseras, luces diurnas (DRL), sistema AVAS, modo de conducción sobre nieve, switch corta corriente y columna de dirección colapsable, barras laterales de protección y focos delanteros regulables.

Este modelo ya está disponible en Chile a un valor de $52.490.000 + IVA.

Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosLandkingLK8 EVCamionesCamiones eléctricosElectromovilidad

