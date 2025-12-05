VOTA INFORMADO por $1100
    Nuevo Mercedes Benz eActros 600: el mejor camión del mundo debuta en Chile

    El primer tractocamión eléctrico de gran autonomía, capaz de recorrer más de 500 kilómetros reales por carga y recientemente distinguido como “International Truck of the Year 2025”.

     

    El transporte de carga vive un momento decisivo, en la búsqueda de reducir emisiones sin sacrificar eficiencia ni autonomía. En ese escenario, Chile marca un hito regional con la llegada del Mercedes-Benz eActros 600, el primer tractocamión 100% eléctrico para operaciones de larga distancia disponible en el país.

    El modelo, premiado en Europa como “International Truck of the Year 2025”, representa un avance concreto hacia un transporte más limpio, competitivo y tecnológicamente avanzado.

    El nuevo modelo ofrece más de 500 kilómetros de autonomía real, baterías LFP de alta durabilidad, capacidad de carga de hasta 44 toneladas y un sistema de recarga rápida que permite pasar del 20% al 80% en solo 30 minutos mediante tecnología MCS, o 60 minutos con conectores CCS2.

    Su cabina ProCabin SEG, de diseño aerodinámico, contribuye a optimizar consumo y estabilidad en ruta.

    A nivel mecánico, el eActros 600 incorpora una potencia máxima de 600 kW (unos 530 CV), transmisión automática de cuatro velocidades y una arquitectura eléctrica preparada para operación intensiva.

    Según estimaciones de la marca alemana, su uso permite reducir hasta en 80% la huella de carbono operacional en un horizonte de 10 años.

    El reconocimiento internacional que recibió no fue casual. Durante el eActros 600 European Testing Tour 2024, el camión recorrió más de 15 mil kilómetros por 22 países remolcando 40 toneladas y utilizando solo carga pública, demostrando autonomía real y capacidad operativa en condiciones exigentes.

    En tecnología y seguridad, el modelo incorpora el equipamiento más avanzado de Mercedes-Benz Trucks: retrovisores digitales MirrorCam 2, asistentes de conducción como Active Brake Assist 6, Sideguard Assist 2, Front Guard Assist y Active Drive Assist 3, que aportan mayor protección en rutas de alta demanda.

    Su interior combina ergonomía, materiales premium y el nuevo sistema Multimedia Cockpit Interactive-2, con comandos de voz, pantallas renovadas y conectividad inalámbrica.

    El lanzamiento llega acompañado del ecosistema Kaufmann, que incluye asesoría técnica para electrificación de flotas, postventa especializada en vehículos de alto voltaje, telemetría para monitoreo en tiempo real, capacitación de conductores y soluciones de carga junto a Enel X, Copec Voltex y Siemens en su red nacional.

