SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Nuevo Porsche 911 Carrera: renovación por partida doble

Las nuevas versiones S y T del clásico de la marca alemana ya se encuentran en Chile

 

El emblemático Porsche Carrera 911 se actualiza en Chile con la llegada de las nuevas versiones del S y el T, que vienen a reforzar la gama de este modelo en el país con dos variantes que apuntan a una evolución del rendimiento y el rescate de su larga tradición.

¿Cómo es el nuevo Porsche 911 Carrera S?

Ubicado entre el 911 Carrera y el 911 Carrera GTS T-Hybrid, cuenta con un motor bóxer de 3.0 litros biturbo de seis cilindros, con 480 HP de potencia y 530 Nm de torque, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en solo 3.3 segundos y una velocidad máxima de 308 km/h.

El aumento de potencia se logra gracias a nuevos turbocompresores, un sistema de refrigeración optimizado y soluciones técnicas heredadas del 911 Turbo de la generación anterior.

Dentro de su equipamiento de serie incluye llantas de 20/21 pulgadas, sistema de escape deportivo con salidas en plata y el sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+). Además, equipa frenos de alto desempeño heredados del GTS, con discos de 408 mm adelante y 380 mm atrás. Entre las opciones se encuentran los frenos cerámicos PCCB y la suspensión deportiva PASM rebajada en 10 mm, combinada con dirección en el eje trasero.

En el interior, ofrece un paquete de cuero en negro de serie, con opciones de contraste en Crayon y acabados ampliados en cuero. También incorpora faros Matrix LED y cargador inalámbrico, además de equipamientos opcionales como los faros HD-Matrix LED o el paquete Sport Chrono con la aplicación Porsche Track Precision.

¿Cómo es el nuevo Porsche 911 Carrera T?

Su denominación ‟Touring” rinde homenaje al 911 T de 1968, creado para los puristas, que Porsche revivió en 2017 y que ahora retorna.

Pesa 40 kilos respecto al 911 Carrera estándar, ventanillas aligeradas, aislamiento reducido y asientos tipo bucket opcionales. Cuenta con un propulsor bóxer de 3.0 litros biturbo de seis cilindros, que entrega 394 HP y 450 Nm, asociado a una caja manual de seis marchas con función auto-blip. Alcanza los 100 km/h en 4.5 segundos y una velocidad máxima de 295 km/h.

Posee un paquete Sport Chrono de serie, suspensión PASM rebajada en 10 mm, dirección en el eje trasero y barras estabilizadoras optimizadas.

En diseño, resaltan sus detalles en gris Vanadio metalizado, adhesivos exclusivos y un alerón heredado del 911 GTS. Se ofrece con una amplia paleta de colores que incluye las gamas Legends, Dreams, Shades y Contrasts, además de los programas personalizados Paint to Sample.

El interior refleja su carácter purista con acabados en negro, costuras opcionales en contraste y detalles en el pomo de cambios en nogal, el distintivo ‟MT” (manual transmission) y el cronómetro Sport Chrono. Los asientos deportivos en Sport-Tex con patrón tartán exclusivo completan su personalidad diferenciada.

¿Cuánto cuestan los nuevos Porsche Carrera 911?

Ambos modelos ya están disponibles y los clientes de la marca pueden configurarlos directamente en los concesionarios o el Porsche Car Configurator. El 911 Carrera T tiene un precio inicial de $162.900.000, mientras que el Carrera S, de $184.900.000.

Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosPorsche911 CarreraAutos deportivos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

5.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno
Chile

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes
Negocios

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas
Tendencias

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Las tasas de cáncer están aumentando: ¿qué puedes hacer para evitar la enfermedad?

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal