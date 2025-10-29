Nuevo Porsche 911 Carrera: renovación por partida doble

El emblemático Porsche Carrera 911 se actualiza en Chile con la llegada de las nuevas versiones del S y el T, que vienen a reforzar la gama de este modelo en el país con dos variantes que apuntan a una evolución del rendimiento y el rescate de su larga tradición.

¿Cómo es el nuevo Porsche 911 Carrera S?

Ubicado entre el 911 Carrera y el 911 Carrera GTS T-Hybrid, cuenta con un motor bóxer de 3.0 litros biturbo de seis cilindros, con 480 HP de potencia y 530 Nm de torque, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en solo 3.3 segundos y una velocidad máxima de 308 km/h.

El aumento de potencia se logra gracias a nuevos turbocompresores, un sistema de refrigeración optimizado y soluciones técnicas heredadas del 911 Turbo de la generación anterior.

Dentro de su equipamiento de serie incluye llantas de 20/21 pulgadas, sistema de escape deportivo con salidas en plata y el sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+). Además, equipa frenos de alto desempeño heredados del GTS, con discos de 408 mm adelante y 380 mm atrás. Entre las opciones se encuentran los frenos cerámicos PCCB y la suspensión deportiva PASM rebajada en 10 mm, combinada con dirección en el eje trasero.

En el interior, ofrece un paquete de cuero en negro de serie, con opciones de contraste en Crayon y acabados ampliados en cuero. También incorpora faros Matrix LED y cargador inalámbrico, además de equipamientos opcionales como los faros HD-Matrix LED o el paquete Sport Chrono con la aplicación Porsche Track Precision.

¿Cómo es el nuevo Porsche 911 Carrera T?

Su denominación ‟Touring” rinde homenaje al 911 T de 1968, creado para los puristas, que Porsche revivió en 2017 y que ahora retorna.

Pesa 40 kilos respecto al 911 Carrera estándar, ventanillas aligeradas, aislamiento reducido y asientos tipo bucket opcionales. Cuenta con un propulsor bóxer de 3.0 litros biturbo de seis cilindros, que entrega 394 HP y 450 Nm, asociado a una caja manual de seis marchas con función auto-blip. Alcanza los 100 km/h en 4.5 segundos y una velocidad máxima de 295 km/h.

Posee un paquete Sport Chrono de serie, suspensión PASM rebajada en 10 mm, dirección en el eje trasero y barras estabilizadoras optimizadas.

En diseño, resaltan sus detalles en gris Vanadio metalizado, adhesivos exclusivos y un alerón heredado del 911 GTS. Se ofrece con una amplia paleta de colores que incluye las gamas Legends, Dreams, Shades y Contrasts, además de los programas personalizados Paint to Sample.

El interior refleja su carácter purista con acabados en negro, costuras opcionales en contraste y detalles en el pomo de cambios en nogal, el distintivo ‟MT” (manual transmission) y el cronómetro Sport Chrono. Los asientos deportivos en Sport-Tex con patrón tartán exclusivo completan su personalidad diferenciada.

¿Cuánto cuestan los nuevos Porsche Carrera 911?

Ambos modelos ya están disponibles y los clientes de la marca pueden configurarlos directamente en los concesionarios o el Porsche Car Configurator. El 911 Carrera T tiene un precio inicial de $162.900.000, mientras que el Carrera S, de $184.900.000.