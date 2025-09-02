SUSCRÍBETE
Nuevo Tavascan 2026: el primer SUV 100% eléctrico de Cupra

Entre sus principales características del modelo lanzado en Chile, destacan su autonomía de hasta 569 kilómetros y la batería de 77 kWh que permite cargar hasta 80% en menos de 30 minutos.

 

Decidido a reforzar su gama de nuevas energías, que cuenta con el Formentor PHEV y el Terramar, Cupra acaba de presenta en el país el Tavascan, su primer SUV 100% eléctrico y de carácter deportivo.

Diseñado y desarrollado en Barcelona, el modelo que se fabrica en la planta del Grupo Volkswagen en Anhui, China, continúa la visión del Tavascan Concept presentado en el Salón de Frankfurt de 2019.

Diseño exterior

Las dimensiones Cupra Tavascan son 4.644 mm de largo, 1.861 mm de ancho, 1.597 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.766 mm.

En el frontal resalta la nueva firma lumínica de tres triángulos de los faros delanteros, como los del Formentor y León, que sobresalen gracias al logotipo iluminado en el capó.

La parte inferior frontal tiene un diseño que canaliza el flujo del aire y refrigera lo más eficientemente posible las baterías del Tavascan.

Los laterales enfatizan la deportividad y la sensación de velocidad, apoyados por las llantas de aleación de 21”.

Diseño interior

El interior de este SUV combina materiales y novedosos conceptos tecnológicos, donde sobresale la llamada espina dorsal, que une el cuerpo de la consola central con el panel, cuyo diseño de malla paramétrica 3D fortalece su apariencia y entrega ligereza estructural.

Otro punto importante son los asientos deportivos Bucket que están tapizados con una selección de materiales sostenibles: textil -con hasta un 90% de poliéster reciclado-, o microfibra -con hasta un 50% de microfibra reciclada.

La pantalla central flotante de 15” del sistema de infoentretenimiento es la más grande montada hasta la fecha en un modelo de la marca, y se complementa con la pantalla de 5,3” del Digital Cockpit, que muestra información a la altura de los ojos.

Motor

El Cupra Tavascan está equipado con un pack de baterías de 77 kWh de capacidad neta y una autonomía máxima de 569 kilómetros. El rendimiento se beneficia de la tecnología de motor posterior (tracción trasera) y ofrece 210 kW (286 Hp) y 545 Nm de torque. Asimismo, permite cargar la batería de un 10% a un 80% en 28 minutos en cargadores CC de 135kW, o bien, de 0% a 100% en 8 horas para cargadores domiciliarios.

En la parte central del Tavascan se ubica la batería de iones de litio, que tiene módulos de celdas en forma de prisma, refrigeración por líquido y se aloja en una carcasa de aluminio que forma parte de la estructura del vehículo, lo que aumenta la rigidez del conjunto y mantiene el peso en una posición baja y centrada.

Seguridad

Dentro del equipamiento destaca el asistente de Control Crucero Adaptativo (ACC) y predictivo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente inteligente de velocidad, asistente lateral o de punto ciego, asistente de cambio involuntario de carril (Lane Assist), asistente de salida segura, detector de fatiga.

Incluye, además, funciones avanzadas de seguridad activa como el asistente de frenada automática de seguridad (Front Assist), con asistente de giro y asistente de esquiva, que previene o mitiga posibles daños en una situación de emergencia, teniendo en cuenta a otros usuarios de la vía como automóviles, peatones y bicicletas.

Asimismo, cuenta con airbag frontal para el conductor y el copiloto, airbags laterales delanteros, airbag central delantero, así como airbags de cortina.

¿Cuánto cuesta el Cupra Tavascan?

El nuevo Cupra Tavascan llega a Chile en dos variantes: Adrenaline, con precios a partir de los $48.990.000; y Extreme con precios a partir de los $51.990.000.

Y en cuanto a los colores, tiene cuatro alternativas: Azul Tavascan, Blanco Silver, Atacama Desert y Gris Urano.

