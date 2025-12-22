SUSCRÍBETE POR $1100
    Otra marca china llega a Chile: Soueast arriba con cuatro SUV

    Su aterrizaje en el mercado local contempla un plan de expansión con hasta 12 vehículos hacia 2027.

     

    Soueast inició oficialmente sus operaciones en Chile bajo la representación, distribución y respaldo de Andes Motor. La marca de origen chino, con presencia en más de 60 países, llega al mercado nacional con un portafolio inicial compuesto por cuatro modelos SUV: S06, S06 PHEV, S07 y S09. En línea con su estrategia regional, la planificación para los años 2026 y 2027 contempla la incorporación de hasta ocho nuevos modelos.

    Su llegada se produce en un escenario de fuerte presencia de marcas asiáticas en el mercado chileno. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el 40,4% de las ventas acumuladas de vehículos nuevos durante el año correspondió a modelos fabricados en China. En este contexto, la marca refuerza su expansión en América Latina, luego de iniciar operaciones durante 2025 en países como México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Perú.

    Su portafolio en el país se estructura en dos líneas principales. Por un lado, los modelos S06 y S06 PHEV corresponden a SUV compactos orientados al uso urbano, con configuraciones de cinco pasajeros y un enfoque en eficiencia y equipamiento tecnológico. Por otro, los modelos S07 y S09 apuntan al segmento familiar, ofreciendo mayor tamaño, tres filas de asientos y capacidad para hasta siete ocupantes.

    Las primeras unidades de Soueast se comercializarán a través de la red de concesionarios de Andes Motor, con más de 40 puntos de venta distribuidos a lo largo del país, desde la Región de Antofagasta hasta Castro, en Chiloé. La marca contará además con 32 servicios técnicos y presencia en nueve showrooms bi-marca, incluyendo un local exclusivo en Movicenter.

    Gama Soueast en Chile

    El Soueast S06 estará disponible con motores turbo de 1.5 y 1.6 litros, asociados a transmisiones automáticas de doble embrague de seis y siete marchas, respectivamente. Destaca por su nivel de habitabilidad, con un maletero de hasta 977 litros, y un equipamiento que incluye sunroof panorámico, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, conectividad inalámbrica y freno de estacionamiento electrónico.

    En seguridad, incorpora seis airbags, ABS con EBD, cámara 360° y sistemas de asistencia, sumando en versiones superiores tecnologías como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y detección de punto ciego.

    Su versión PHEV incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor turbo de 154 Hp con un motor eléctrico, alcanzando una potencia combinada de 355 Hp y un torque de 530 Nm. Cuenta con transmisión híbrida dedicada (1DHT), autonomía total declarada de hasta 1.140 km y equipamiento adicional como sistema de audio Sony con nueve parlantes, pantalla de 15,6 pulgadas y vidrios dobles.

    El Soueast S07 es un SUV de siete pasajeros disponible con motores turbo de 1.5 y 1.6 litros, con potencias de 154 y 194 Hp, respectivamente, y transmisiones automáticas 6DCT o 7DCT bajo normativa Euro 6C. Su equipamiento incluye sunroof panorámico, doble pantalla de 12,3 pulgadas, portalón eléctrico y, en versiones superiores, climatizador dual, sistema de audio Sony, cámara 540° HD y asistentes avanzados a la conducción.

    Mientras que el S09 corresponde al modelo de mayor tamaño de la gama. Está equipado con un motor 2.0 turbo de 251 hp y 390 Nm de torque, asociado a una transmisión automática 7DCT.

    Con 4.858 mm de largo y tres filas de asientos, ofrece un interior orientado a viajes largos, incorporando elementos como iluminación Matrix LED, pantalla central de 15,6 pulgadas, panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y sistema de purificación de aire CN95 y PM2.5. En seguridad, integra un paquete avanzado que incluye frenado autónomo con detección de peatones y ciclistas, asistente de tráfico y advertencia de colisión trasera.

    ¿Cuánto cuestan los SUV Soueast?

    La nueva marca llega al mercado nacional con precios competitivos para el segmento de los SUV:

    • Soueast S06 PHEV: $25.990.000, con un bono de lanzamiento incluido de $2.000.000.
    • Soueast S06: entre $15.990.000 y $18.490.000, con bono de $1.000.000.
    • Soueast S07: entre $15.990.000 y $17.490.000, con bono de $1.000.000.
    • Soueast S09: $23.490.000, considerando un bono de $1.500.000.
