SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Parrilla lista: así lucen todos los autos de la Fórmula Uno 2026

    Esta semana terminaron las presentaciones de los diseños de todos los equipos que competirán en la nueva temporada del "Circo", que arranca en marzo en Australia.

     

    La temporada 2026 de la Fórmula Uno está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes será el inicio oficial del campeonato, el 8 de marzo en Australia, en el icónico circuito de Albert Park.

    Los equipos ya están presentados. Esta semana se cerró la ronda de lanzamientos de los nuevos diseños de los bólidos, ajustados ya a los cambios reglamentarios que operarán este año y los cuales comenzaron a probarse en pista a finales de enero, con los entrenamientos privados en Barcelona.

    Antes de encender motores en Melbourne, la pretemporada tiene dos citas clave de test oficiales en Bahrain, entre el 11 y el 13 de febrero, y luego del 18 al 20 de febrero, en el circuito de Sakhir. Esas sesiones serán la última oportunidad en terreno para las escuderías para ajustar los detalles de cara a la competitiva temporada 2026.

    McLaren

    Lando Norris y Oscar Piastri encabezan el equipo que busca repetir en pilotos y constructores con el MCL40.

    Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE - KA 1 Mercedes-Benz AG

    Mercedes

    Con George Russell y Kimi Antonelli, el equipo apunta a ser candidato al título con el W17.

    Joe Gall / Red Bull Content Pool

    Red Bull Racing

    Max Verstappen tiene nuevo compañero de equipo, el francés Isack Hadjar. El neerlandés va por su quinta corona, para la que se quedó corto en 2025, a bordo del RB22.

    Ferrari

    Charles Leclerc y Lewis Hamilton esperan que el SF-26 les permita sacudirse del pobre 2025 de la Scuderia, en especial en el caso del británico.

    Williams

    Carlos Sainz y Alexander Albon quieren sumarle un par de pasos más a la buena campaña 2025, para lo que necesitan exprimirle rendimiento al FW48.

    Racing Bulls

    Con Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad, el equipo espera que el VCARB 03 les ayude a tener más protagonismo que solo por ser el hermano menor de Red Bull.

    Alpine

    Pierre Gasly y Franco Colapinto espera que el A526 les ayude a establecerse como un competidor fiable en la mitad de la parrilla.

    Haas F1 Team

    Esteban Ocon y Oliver Bearman intentarán con el VF-26 seguir progresando, centrados en fiabilidad y acumulación de datos para también pelear en la zona media de la parrilla.

    Aston Martin

    Con Adrian Newey como jefe de equipo y diseñador del AMR 26, hay altas expectativas para el equipo compuesto por Fernando Alonso y Lance Stroll.

    Audi

    Uno de los debutantes de la temporada, que le confío a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto el desarrollo del R26, un bólido que más temprano que tarde debe rendir honor a la rica tradición deportiva de la casa de los anillos.

    Cadillac

    El esperado proyecto con los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas debe lograr que el CA01 gane confiabilidad rápidamente, porque por ahora no se han planteado grandes objetivos.

    Más sobre:NoticiasFórmula UnoMcLarenMercedesRed BullRacing BullsAlpineAston MartinFerrariAudiCadillac

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país
    Chile

    Sismo de mediana intensidad se produjo en la zona sur del país

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quinta Normal: sujetos dispararon en reiteradas ocasiones en su contra

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida
    Negocios

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencias

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna
    Cultura y entretención

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz
    Mundo

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl