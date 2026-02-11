Parrilla lista: así lucen todos los autos de la Fórmula Uno 2026

La temporada 2026 de la Fórmula Uno está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes será el inicio oficial del campeonato, el 8 de marzo en Australia, en el icónico circuito de Albert Park.

Los equipos ya están presentados. Esta semana se cerró la ronda de lanzamientos de los nuevos diseños de los bólidos, ajustados ya a los cambios reglamentarios que operarán este año y los cuales comenzaron a probarse en pista a finales de enero, con los entrenamientos privados en Barcelona.

Antes de encender motores en Melbourne, la pretemporada tiene dos citas clave de test oficiales en Bahrain, entre el 11 y el 13 de febrero, y luego del 18 al 20 de febrero, en el circuito de Sakhir. Esas sesiones serán la última oportunidad en terreno para las escuderías para ajustar los detalles de cara a la competitiva temporada 2026.

McLaren

Lando Norris y Oscar Piastri encabezan el equipo que busca repetir en pilotos y constructores con el MCL40.

Mercedes-AMG F1 W17 E PERFORMANCE - KA 1 Mercedes-Benz AG

Mercedes

Con George Russell y Kimi Antonelli, el equipo apunta a ser candidato al título con el W17.

Joe Gall / Red Bull Content Pool

Red Bull Racing

Max Verstappen tiene nuevo compañero de equipo, el francés Isack Hadjar. El neerlandés va por su quinta corona, para la que se quedó corto en 2025, a bordo del RB22.

Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton esperan que el SF-26 les permita sacudirse del pobre 2025 de la Scuderia, en especial en el caso del británico.

Williams

Carlos Sainz y Alexander Albon quieren sumarle un par de pasos más a la buena campaña 2025, para lo que necesitan exprimirle rendimiento al FW48.

Racing Bulls

Con Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad, el equipo espera que el VCARB 03 les ayude a tener más protagonismo que solo por ser el hermano menor de Red Bull.

Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto espera que el A526 les ayude a establecerse como un competidor fiable en la mitad de la parrilla.

Haas F1 Team

Esteban Ocon y Oliver Bearman intentarán con el VF-26 seguir progresando, centrados en fiabilidad y acumulación de datos para también pelear en la zona media de la parrilla.

Aston Martin

Con Adrian Newey como jefe de equipo y diseñador del AMR 26, hay altas expectativas para el equipo compuesto por Fernando Alonso y Lance Stroll.

Audi

Uno de los debutantes de la temporada, que le confío a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto el desarrollo del R26, un bólido que más temprano que tarde debe rendir honor a la rica tradición deportiva de la casa de los anillos.

Cadillac

El esperado proyecto con los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas debe lograr que el CA01 gane confiabilidad rápidamente, porque por ahora no se han planteado grandes objetivos.