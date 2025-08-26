Peugeot estrena en Europa el nuevo 308 con el foco en las nuevas energías

Peugeot presentó la actualización del 308 y el 308 SW, que se lanzaron en Europa con cuatro opciones de propulsión: eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel. Y también la misma cantidad de acabados: Style, Allure, GT, y GT Exclusive.

Diseñados en Francia y producidos en la planta de Mulhouse de la marca gala, estarán disponibles a partir del otoño europeo de 2025, es decir a partir de finales de septiembre.

Entre las novedades, está la versión eléctrica E-308 100% eléctrico, que ahora ofrece hasta 450 kilómetros de autonomía, un aumento de 34 km respecto de la versión anterior. Posee un motor eléctrico de 115 kW (156 ho) que ofrece 270 Nm de par, emparejado con una batería de 58,4 kWh (55,4 kWh utilizables).

Un cargador trifásico a bordo viene de serie, entregando 11 kW de potencia, que permite pasar del 20% al 80% de carga en 32 minutos en una estación pública.

El 308 Hybrid de 195 hp combina un motor eléctrico de 92 kW (125 CV) con otro térmico turboalimentado de 1,6 litros y 4 cilindros de 150 CV (110 kW), para una potencia combinada de 195 CV (143 kW), asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades e-DCS7.

Este tren motriz híbrido enchufable de segunda generación incluye una batería de 17,2 kWh que proporciona 20 km adicionales de autonomía, lo que proporciona una autonomía 100% eléctrica de 85 km (ciclo combinado WLTP). Se puede recargar en solo 2 horas y 5 minutos (cargador de 7,4 kW), o en 7 horas y 25 minutos utilizando una toma doméstica estándar (10 A, 2,3 kW).

Y para los que buscan un primer acercamiento a la electrificación, el nuevo Peugeot 308 ofrece un tren motriz híbrido de 145 hp combinado con la transmisión automática de doble embrague electrificada e-DCS6 de 6 marchas.

Respecto a la versión diésel, cuenta con un propulsor de cuatro cilindros y 1.5 L BlueHDi de 130 hp, con su transmisión automática EAT8.

El diseño del nuevo 308

En cuanto a diseño, resalta el frontal que incorpora una nueva parrilla y una nueva firma luminosa de tres garras. Asimismo, posee una serie de elementos aerodinámicos que contribuye a optimizar el consumo de combustible y, en el caso de los híbridos enchufables y eléctricos, la autonomía.

Las versiones Allure, GT y GT Exclusive están equipadas con llantas de aleación de 17” y 18” de corte de diamante completamente nuevas. La Style posee acabados de aluminio negro.

En su interior, las líneas limpias se integran con los instrumentos, la pantalla táctil central de 10” y los controles principales. El salpicadero está diseñado para liberar el máximo espacio en beneficio de los pasajeros delanteros.

En el SW se ofrece la posibilidad de que sus asientos de segunda fila se dividan en tres partes (40/20/40) con controles abatibles accesibles desde el maletero.

Además, en SW Hybrid, en Allure, GT y GT Exclusive, el piso del maletero de dos posiciones ayuda a organizar el espacio de carga, con un volumen que va desde 598 litros hasta 1487 litros. El portón trasero es eléctrico.

El GT Exclusive viene de serie con funciones de masaje y calefacción para los asientos delanteros. Para Allure y GT están presentes como opción.

Ahora falta conocer cuáles son los planes de Peugeot con el 308 para el resto del mundo.