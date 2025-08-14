Récord Guinness de autonomía para un auto eléctrico: casi mil kilómetros sin recargar

La autonomía de los vehículos eléctricos es uno de los aspectos en que las marcas más trabajan. Y esos esfuerzos, de a poco, van entregando grandes avances.

En estos días, la industria celebra un gran hito al respecto. El Polestar 3, el SUV eléctrico de la marca sueca del Grupo Geely, acaba de establecer el récord Guinness de autonomía al recorrer 935,44 kilómetros con una sola carga.

El logro, llevado a cabo bajo condiciones reales, subraya cómo la eficiencia energética de los vehículos eléctricos ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad.

La prueba se realizó con una versión completamente de serie, sin modificaciones técnicas, equipando ruedas convencionales de 20 pulgadas y neumáticos convencionales específicos para vehículos eléctricos.

El desafío duró casi 23 horas (22.57′) y se llevó a cabo bajo condiciones climáticas variadas, incluso con lluvia, lo que añade contexto a la eficacia lograda. Tres conductores se alternaron al volante cada tres horas, asegurando que la conducción se mantuviera precisa, enfocada y segura a lo largo de la travesía.

El registro se llevó a cabo respetando las exigencias de medición rigurosa, utilizando herramientas como GPS, odómetro, monitoreo de batería y filmaciones, todo documentado para verificar la autenticidad del resultado.

Uno de los datos más destacados fue el consumo promedio: aproximadamente 12,1 kWh cada 100 km, un rendimiento que representa un nivel de eficiencia energética notablemente elevado, especialmente en un vehículo de gran tamaño y peso.

Tal vez lo más sorprendente fue que, pese a que el indicador de batería llegó al 0 %, el vehículo continuó moviéndose. Aún sin reserva disponible según el indicador, el SUV recorrió 12,8 km adicionales antes de detenerse definitivamente.

El Polestar 3, lanzado en 2022, es un SUV de tamaño importante (4,90 m de largo x 1,61 m de alto x 2,12 m de ancho) y una distancia entre ejes de casi tres metros. En el maletero, la capacidad de carga asciende a 484 litros, los que pueden llegar a 1.411 litros al abatir los. Además, se le añade un compartimento delantero de 32 litros extras.

En su presentación, se señaló que equipado con un tren motriz dual y más potencia en la zaga, capaz de desarrollar 360 kW (489 Hp) y 840 Nm de par, aunque con el equipamiento opcional Performance, puede aumentar hasta 380 kW (517 Hp) y 910 Nm. Así, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y alcanzar 210 km/h.