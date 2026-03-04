Renault adelanta su nuevo SUV urbano: Bridger Concept

En medio de su plan de expansión fuera de Europa, Renault presentó el nombre de su nuevo show-car: Bridger Concept. Se trata de un SUV urbano que busca abrir una nueva etapa en la estrategia internacional de la firma, con foco en mercados clave como India.

El modelo conceptual será revelado el 10 de marzo durante la presentación del plan estratégico futuREady del Grupo Renault, en un evento que se transmitirá en línea.

Bridger Concept adelanta un vehículo de producción que será desarrollado en India. La propuesta apunta a familias que viven en ciudades y que requieren un auto de dimensiones acotadas, pero con buen espacio interior.

Este show-car mide menos de cuatro metros de largo, una cifra que lo sitúa dentro del segmento compacto. Sin embargo, la marca destaca que no sacrifica habitabilidad. La idea es ofrecer un SUV urbano con proporciones distintas a lo habitual en esta categoría.

En términos de diseño, Renault habla de una propuesta audaz y de líneas marcadas. El nombre “Bridger” proviene de la palabra inglesa “bridge” (puente), con el agregado de “ER” para darle identidad propia.

Pensado para nuevos mercados

Bridger Concept no es solo un ejercicio de diseño. Funciona como anticipo de un modelo de serie que tendrá a India como uno de sus principales destinos, un país que cumple un rol relevante en los planes de crecimiento internacional de Renault.

La firma francesa ha señalado que busca adaptarse a las necesidades de familias urbanas en distintas regiones del mundo, con vehículos que equilibren tamaño exterior y espacio interior.

Todos los detalles técnicos y de diseño del Bridger Concept se conocerán oficialmente la próxima semana, cuando Renault entregue más antecedentes sobre su hoja de ruta para los próximos años.