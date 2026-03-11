SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Renault Bridger Concept: el SUV compacto pensado para mercados fuera de Europa

    El prototipo anticipa un nuevo modelo del segmento B que se fabricará en India y que tendrá versiones a combustión, híbridas y eléctricas.

     

    El Renault Bridger Concept es uno de los prototipos con los que la marca francesa busca mostrar parte de su desarrollo futuro fuera de Europa. Se trata de un SUV compacto de menos de cuatro metros de largo, pensado principalmente para mercados urbanos en crecimiento y que anticipa un modelo de producción que debería presentarse antes de 2027.

    El vehículo será producido en India y, desde ese país, abastecerá tanto al mercado local como a otras regiones. La idea es ofrecer distintas alternativas de motorización, incluyendo versiones a combustión, híbridas y también eléctricas, dependiendo de cada mercado.

    Diseño compacto con carácter aventurero

    El concept propone proporciones poco habituales para su categoría. Su despeje del suelo de 200 mm y las llantas de 18 pulgadas buscan darle una imagen robusta, cercana a la de un SUV con aspiraciones fuera del asfalto.

    En el frontal destacan las líneas marcadas y una parrilla con el nombre de Renault escrito en letras. Los focos se extienden hacia los costados, mientras que en la parte posterior aparece una rueda de repuesto instalada en la puerta del maletero, un guiño a los todoterreno tradicionales.

    El color Beige Dune Satin y los pasos de rueda marcados completan una estética que mezcla rasgos urbanos con detalles asociados a vehículos pensados para distintos tipos de terreno.

    Aunque su carrocería es compacta, el Renault Bridger Concept busca destacar por el espacio interior. Según la marca, el espacio para las rodillas en la segunda fila alcanza los 200 mm, una cifra alta para este segmento.

    El maletero ofrece 400 litros de capacidad, mientras que la posición de conducción elevada permite una visión más amplia del camino y del entorno.

    Un modelo pensado para producirse en India

    Este concept adelanta un modelo que será desarrollado en menos de dos años bajo los nuevos estándares del grupo. Estará basado en la plataforma modular RGMP small y su lanzamiento inicial está previsto para India antes de que termine 2027.

    La estrategia contempla que el modelo llegue gradualmente a otros mercados internacionales.

    Más sobre:NoticiasRenaultRenault Bridger ConceptSUV compactoautos eléctricosprototipo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”
    Chile

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”
    Negocios

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma