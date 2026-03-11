Renault Bridger Concept: el SUV compacto pensado para mercados fuera de Europa

El Renault Bridger Concept es uno de los prototipos con los que la marca francesa busca mostrar parte de su desarrollo futuro fuera de Europa. Se trata de un SUV compacto de menos de cuatro metros de largo, pensado principalmente para mercados urbanos en crecimiento y que anticipa un modelo de producción que debería presentarse antes de 2027.

El vehículo será producido en India y, desde ese país, abastecerá tanto al mercado local como a otras regiones. La idea es ofrecer distintas alternativas de motorización, incluyendo versiones a combustión, híbridas y también eléctricas, dependiendo de cada mercado.

Diseño compacto con carácter aventurero

El concept propone proporciones poco habituales para su categoría. Su despeje del suelo de 200 mm y las llantas de 18 pulgadas buscan darle una imagen robusta, cercana a la de un SUV con aspiraciones fuera del asfalto.

En el frontal destacan las líneas marcadas y una parrilla con el nombre de Renault escrito en letras. Los focos se extienden hacia los costados, mientras que en la parte posterior aparece una rueda de repuesto instalada en la puerta del maletero, un guiño a los todoterreno tradicionales.

El color Beige Dune Satin y los pasos de rueda marcados completan una estética que mezcla rasgos urbanos con detalles asociados a vehículos pensados para distintos tipos de terreno.

Aunque su carrocería es compacta, el Renault Bridger Concept busca destacar por el espacio interior. Según la marca, el espacio para las rodillas en la segunda fila alcanza los 200 mm, una cifra alta para este segmento.

El maletero ofrece 400 litros de capacidad, mientras que la posición de conducción elevada permite una visión más amplia del camino y del entorno.

Un modelo pensado para producirse en India

Este concept adelanta un modelo que será desarrollado en menos de dos años bajo los nuevos estándares del grupo. Estará basado en la plataforma modular RGMP small y su lanzamiento inicial está previsto para India antes de que termine 2027.

La estrategia contempla que el modelo llegue gradualmente a otros mercados internacionales.