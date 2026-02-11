Renault presenta un nuevo motor de gasolina y GLP, con foco en eficiencia y sostenibilidad
Los franceses lanzan un propulsor de gasolina adaptado para funcionar con GLP, combinando economía de uso. Se estrenará con la nueva versión del SUV compacto Captur.
Un paso significativo en su apuesta por motorizaciones más eficientes y versátiles da Renault con el lanzamiento de una nueva versión del Captur equipada con un motor de 120 Hp capaz de funcionar tanto con gasolina como con Gas Licuado de Petróleo (GLP). La marca presenta esta alternativa como una solución equilibrada para quienes buscan reducir costos de operación y emisiones sin renunciar a la performance y versatilidad que caracteriza al SUV compacto de la marca francesa.
La tecnología bi-fuel (dos combustibles) utilizada en este propulsor permite al vehículo arrancar y circular en gasolina para después cambiar automáticamente al GLP cuando sea apropiado. Este segundo combustible, que suele ser más económico que la gasolina convencional, ofrece una autonomía adicional significativa y una reducción de emisiones de CO₂, reforzando tanto la economía de uso como el compromiso con una movilidad más responsable.
Con 120 caballos de potencia, este motor ha sido desarrollado específicamente para garantizar un equilibrio entre desempeño y consumo eficiente. La implementación del sistema GPL no compromete la respuesta dinámica del Captur, sino que amplía las posibilidades de uso, brindando al conductor una mayor libertad en sus recorridos diarios y viajes largos sin depender exclusivamente de estaciones que ofrecen gasolina tradicional.
Introducir esta tecnología en el Captur también responde a una tendencia creciente del mercado europeo y mundial, donde los usuarios y legislaciones buscan alternativas que permitan reducir la huella ambiental sin centrar exclusivamente la transición en los vehículos completamente eléctricos. El GLP, por su parte, se posiciona como una opción intermedia que aporta beneficios tanto económicos como ecológicos.
Renault ha puesto especial énfasis en asegurar que la integración del sistema GLP se realice con los más altos estándares de calidad y seguridad, incorporando depósitos específicos que no afectan el espacio interior ni la capacidad del maletero, y manteniendo todas las características de confort y conectividad del modelo.
Con esta nueva motorización bi-fuel, el Captur se distingue por ofrecer una propuesta diferenciada dentro de su segmento, apuntando a conductores que valoran una movilidad más eficiente, con menor coste operativo y un enfoque pragmático hacia la sostenibilidad.
