SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Renault presentará Filante, su nuevo SUV grande de enfoque global

    El modelo será producido en Corea del Sur y forma parte del International Game Plan 2027 de la marca, que así amplía su oferta en el segmento E fuera de Europa.

     

    Renault dio a conocer el nombre de su próximo crossover de alta gama: Filante, un modelo perteneciente al segmento E que formará parte de su ambicioso International Game Plan 2027. Se trata del quinto de los ocho lanzamientos considerados en esta hoja de ruta, orientada a fortalecer la presencia de la marca en mercados fuera de Europa.

    El vehículo será fabricado en la planta de Busan, en Corea del Sur. Su comercialización comenzará en el mercado local y, posteriormente, se contempla su distribución a otros países.

    Según informó la compañía francesa, Filante representa una evolución en su propuesta global, incorporando un diseño de líneas contemporáneas, una cabina desarrollada con foco en el confort de los ocupantes y el uso de tecnologías de última generación, en línea con las exigencias del segmento.

    “Corea tiene una fortaleza relevante en los segmentos D y E (los SUV de mayor tamaño), lo que convierte a este país en un mercado estratégico para Renault. Filante es el segundo modelo de nueva generación del International Game Plan 2027 desarrollado ahí”, aseguró Nicolas Paris, CEO de Renault Korea.

    El directivo agregó que “este crossover refleja nuestra visión de un vehículo con identidad definida y una propuesta de mayor nivel, manteniendo el carácter de la marca y sus raíces francesas”.

    Los detalles técnicos del Renault Filante serán dados a conocer durante su presentación oficial, que se realizará el próximo 13 de enero en Seúl, a través de un evento digital.

    Nombre con historia

    El nombre Filante también establece un vínculo con la historia de Renault. La denominación se inspira en el Etoile Filante, un prototipo presentado en 1956 que alcanzó récords de velocidad, así como en el Filante Record 2025, un concept car que recientemente registró un hito en eficiencia energética.

    “Desde el punto de vista semántico, Filante evoca estrellas fugaces, espacio y desplazamiento, conceptos que se asocian naturalmente con el diseño y la vocación de este vehículo”, explicó Sylvia dos Santos, Naming Manager de Renault.

    Más sobre:NoticiasRenaultFilanteSUVAlta gama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Alessandri o Macaya: la presión UDI para que uno de los dos presida o la Cámara o el Senado

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La planta de Michelin en Antofagasta apunta a aumentar su capacidad de reciclaje

    La planta de Michelin en Antofagasta apunta a aumentar su capacidad de reciclaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela
    Chile

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso