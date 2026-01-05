Renault presentará Filante, su nuevo SUV grande de enfoque global

Renault dio a conocer el nombre de su próximo crossover de alta gama: Filante, un modelo perteneciente al segmento E que formará parte de su ambicioso International Game Plan 2027. Se trata del quinto de los ocho lanzamientos considerados en esta hoja de ruta, orientada a fortalecer la presencia de la marca en mercados fuera de Europa.

El vehículo será fabricado en la planta de Busan, en Corea del Sur. Su comercialización comenzará en el mercado local y, posteriormente, se contempla su distribución a otros países.

Según informó la compañía francesa, Filante representa una evolución en su propuesta global, incorporando un diseño de líneas contemporáneas, una cabina desarrollada con foco en el confort de los ocupantes y el uso de tecnologías de última generación, en línea con las exigencias del segmento.

“Corea tiene una fortaleza relevante en los segmentos D y E (los SUV de mayor tamaño), lo que convierte a este país en un mercado estratégico para Renault. Filante es el segundo modelo de nueva generación del International Game Plan 2027 desarrollado ahí”, aseguró Nicolas Paris, CEO de Renault Korea.

El directivo agregó que “este crossover refleja nuestra visión de un vehículo con identidad definida y una propuesta de mayor nivel, manteniendo el carácter de la marca y sus raíces francesas”.

Los detalles técnicos del Renault Filante serán dados a conocer durante su presentación oficial, que se realizará el próximo 13 de enero en Seúl, a través de un evento digital.

Nombre con historia

El nombre Filante también establece un vínculo con la historia de Renault. La denominación se inspira en el Etoile Filante, un prototipo presentado en 1956 que alcanzó récords de velocidad, así como en el Filante Record 2025, un concept car que recientemente registró un hito en eficiencia energética.

“Desde el punto de vista semántico, Filante evoca estrellas fugaces, espacio y desplazamiento, conceptos que se asocian naturalmente con el diseño y la vocación de este vehículo”, explicó Sylvia dos Santos, Naming Manager de Renault.