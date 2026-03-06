Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

Las motocicletas de estética clásica siguen encontrando espacio entre quienes buscan una experiencia distinta al conducir. En ese escenario, la firma británica de origen y desarrollo indio Royal Enfield presentó en Chile dos modelos que miran al pasado sin renunciar a la tecnología actual: la Classic 650 y la Goan Classic 350.

Ambas motocicletas ya están disponibles en el país a través de Promobility Bikes y forman parte de la celebración de los 125 años de historia de la marca. Sus diseños retoman líneas tradicionales, pero con soluciones técnicas modernas y una propuesta pensada para distintos tipos de usuarios.

Durante el lanzamiento en Chile, el gerente comercial de Promobility Bikes, Hernán San Martín, explicó el enfoque detrás de los modelos: “Ambos vuelven a la génesis de Royal Enfield. La Goan 350 es más hippie, más disruptiva por su forma y colores, que la hace muy genuina. En tanto la Classic 650 es un producto que viene de la base de lo que es la historia de Royal Enfield”.

Classic 650: estilo tradicional para la ruta

La Classic 650 apunta a quienes prefieren una motocicleta de estética tradicional pensada para recorrer distancias más largas. Su motor bicilíndrico de 648 cc, el mismo utilizado en la Interceptor, entrega potencia de manera progresiva y con pocas vibraciones.

Ese comportamiento permite mantener velocidades de crucero en autopista con relativa facilidad, algo que también se ve favorecido por su peso y estabilidad en curvas amplias.

El diseño mantiene varios elementos característicos de la línea Classic. Predomina el metal en gran parte de la estructura, con un depósito de combustible en forma de gota, guardabarros largos y una visera cromada sobre el faro delantero.

La instrumentación combina un reloj analógico con un pequeño módulo digital para datos de viaje, además de iluminación LED en la mayor parte del sistema. El modelo llegará en cuatro colores y tendrá un precio desde $6.599.900.

Goan Classic 350: espíritu urbano

La Goan Classic 350 se inspira en la escena cultural que surgió en el estado de Goa, en India, durante las décadas de 1960 y 1970. En ese periodo, viajeros de distintos países llegaron buscando un estilo de vida alternativo y muchas veces se desplazaban en motocicletas británicas.

Ese contexto dio origen a un modelo que hoy se presenta con una estética bobber, marcada por un asiento bajo, postura relajada y una presencia que busca destacar en la ciudad.

La motocicleta utiliza el motor monocilíndrico de 349 cc de la plataforma J-Series, con 20,2 CV de potencia, reconocido por su funcionamiento suave y consumo contenido. También incorpora ABS de doble canal, iluminación LED y un panel de instrumentos mixto analógico y digital.

Por su tamaño más compacto y peso contenido, la Goan Classic 350 está pensada para desplazamientos urbanos, donde la maniobrabilidad y la simplicidad mecánica juegan un papel importante.

El modelo estará disponible en cuatro colores y tendrá un precio desde $4.299.900.