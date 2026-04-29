Salón de Beijing 2026: Geely presenta Eva Cab, el robotaxi con que espera llenar las calles de China
Se trata de un vehículo diseñado desde cero para conducción autónoma, integrando arquitectura eléctrica avanzada, sensores de alta precisión y tecnología de IA de última generación.
Geely presentó en el Salón de Beijing 2026 el innovador Eva Cab, un robotaxi concebido desde su origen para operar sin conductor. A diferencia de otros desarrollos basados en modelos adaptados, este vehículo ha sido diseñado específicamente para servicios de movilidad autónoma, marcando un punto de inflexión en la industria china y global.
El vehículo destaca por su diseño exterior futurista, con puertas correderas eléctricas de gran apertura que facilitan el acceso, y una configuración interior tipo lounge. El habitáculo prescinde de elementos tradicionales como volante o asiento de copiloto, priorizando el espacio y la interacción entre pasajeros mediante una disposición cara a cara, pensada para maximizar la comodidad en trayectos urbanos.
Uno de sus aspectos más avanzados es su arquitectura tecnológica. El modelo incorpora la plataforma eléctrica y electrónica EEA 4.0, basada en inteligencia artificial y con capacidades de seguridad de nivel cuántico. Este sistema protege funciones críticas como actualizaciones remotas, control del vehículo y gestión de datos, elevando los estándares de ciberseguridad en la industria.
En el apartado de conducción autónoma, el Eva Cab integra un sistema LiDAR digital de 2.160 líneas, capaz de detectar su entorno hasta 600 metros de distancia y procesar millones de puntos por segundo. Este hardware se complementa con el software de conducción autónoma de nivel 4 (L4), que permite operaciones sin intervención humana en vías públicas, habilitando servicios de transporte completamente automatizados.
El corazón del sistema es una plataforma de cómputo de alto rendimiento que combina chips de última generación de NVIDIA y Qualcomm, alcanzando más de 3.000 TOPS de potencia. Esta capacidad permite gestionar modelos avanzados de inteligencia artificial como el WAM (World Action Model), que dota al vehículo de capacidad de percepción, toma de decisiones y aprendizaje continuo.
Además, el EVA Cab ha sido optimizado para flotas de movilidad compartida. Incorpora soluciones como limpieza automatizada, intercambio de baterías y un diseño interior simplificado que reduce la posibilidad de olvidar objetos personales, mejorando la eficiencia operativa.
Este robotaxi comenzará su despliegue en mercados como China, Hong Kong y Abu Dhabi, con planes de producción a gran escala hacia 2028 y una expansión que podría alcanzar las 100 mil unidades a 2030. Con este desarrollo, Geely ratifica su apuesta por la conducción autónoma, al mismo tiempo que apunta a redefinir el concepto de movilidad como servicio, integrando tecnología, eficiencia y experiencia de usuario en un solo ecosistema.
