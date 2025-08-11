¿Se acaba el plan de Tesla de lanzar un modelo asequible?

Tesla habría puesto punto final al proyecto del Model 2, el compacto de bajo costo que durante años se presentó como el vehículo de entrada a la marca. En su lugar, la compañía optará por un movimiento más pragmático: presentar una versión básica del Model Y, su SUV más popular, con menos equipamiento y un precio económico.

De acuerdo al portal Soy Motor, el propio Elon Musk habría explicado en la última conferencia de inversores de la marca que la opción de un vehículo más asequibles pasa por una adaptación y no por uno nuevo.

Se cree que desarrollar un modelo completamente nuevo implicaría mayores riesgos y retrasos, mientras que partir de un vehículo ya consolidado permite llegar al mercado más rápido, considerando los retrasos que ya suma el plan, que originalmente proponía una presentación en 2022.

Incluso, se llegó a decir que no tendría volante y que sería completamente autónomo.

La versión económica mantendría la misma base mecánica, pero prescindirá de elementos premium como el techo panorámico, ciertos acabados interiores, sistemas de sonido avanzados o pantallas adicionales, apostando por materiales y configuraciones más sencillas.

El proyecto del Model 2 era entregar a los usuarios un vehículo con un valor aproximado de US$25 mil dólares, unos $25 millones.

Aparentemente, otra de las razones que explicaría la determinación es la decisión de Tesla de enfocarse en el desarrollo de los robotaxis autónomos.

Asimismo, habría pesado en la determinación el hecho de que varios fabricantes chinos, como BYD, han logrado presentar al mercado opciones asequibles de modelos eléctricos, incluso por debajo de los valores proyectados por Tesla.

De confirmarse lo que suena a secreto a voces, también podría dañar la imagen de Musk, quien en 2024, cuando comenzaron los rumores de que se había abandonado el desarrollo del Model 2, reaccionó en la red social X asegurando que se trataba de una fake news, declaración que le permitió detener la baja de 6% que experimentaba el valor de las acciones de la compañía.