SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

¿Se acaba el plan de Tesla de lanzar un modelo asequible?

Se esperaba que este 2025, la firma de Elon Musk presentara un vehículo con un precio más bajo. Sin embargo, existen luces de que el proyecto se ha descartado por ahora.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil
FILE PHOTO: Tesla Inc CEO Elon Musk walks next to a screen showing an image of Tesla Model 3 car during an opening ceremony for Tesla China-made Model Y program in Shanghai, China January 7, 2020. REUTERS/Aly Song//File Photo Aly Song

Tesla habría puesto punto final al proyecto del Model 2, el compacto de bajo costo que durante años se presentó como el vehículo de entrada a la marca. En su lugar, la compañía optará por un movimiento más pragmático: presentar una versión básica del Model Y, su SUV más popular, con menos equipamiento y un precio económico.

De acuerdo al portal Soy Motor, el propio Elon Musk habría explicado en la última conferencia de inversores de la marca que la opción de un vehículo más asequibles pasa por una adaptación y no por uno nuevo.

Se cree que desarrollar un modelo completamente nuevo implicaría mayores riesgos y retrasos, mientras que partir de un vehículo ya consolidado permite llegar al mercado más rápido, considerando los retrasos que ya suma el plan, que originalmente proponía una presentación en 2022.

Incluso, se llegó a decir que no tendría volante y que sería completamente autónomo.

La versión económica mantendría la misma base mecánica, pero prescindirá de elementos premium como el techo panorámico, ciertos acabados interiores, sistemas de sonido avanzados o pantallas adicionales, apostando por materiales y configuraciones más sencillas.

El proyecto del Model 2 era entregar a los usuarios un vehículo con un valor aproximado de US$25 mil dólares, unos $25 millones.

Aparentemente, otra de las razones que explicaría la determinación es la decisión de Tesla de enfocarse en el desarrollo de los robotaxis autónomos.

Asimismo, habría pesado en la determinación el hecho de que varios fabricantes chinos, como BYD, han logrado presentar al mercado opciones asequibles de modelos eléctricos, incluso por debajo de los valores proyectados por Tesla.

De confirmarse lo que suena a secreto a voces, también podría dañar la imagen de Musk, quien en 2024, cuando comenzaron los rumores de que se había abandonado el desarrollo del Model 2, reaccionó en la red social X asegurando que se trataba de una fake news, declaración que le permitió detener la baja de 6% que experimentaba el valor de las acciones de la compañía.

Más sobre:Noticiaslanzamientosteslamodel y

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music
Negocios

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?