Sébastien Ogier buscará el 10° título con un programa reducido

Sébastien Ogier ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro inmediato en el Campeonato Mundial de Rally (WRC). Tras conquistar su noveno título mundial en 2025, logro que lo ubicó en la cima junto a su compatriota Sébastien Loeb, el francés confirmó que continuará en 2026 como piloto de Toyota Gazoo Racing, aunque mantendrá un calendario parcial compuesto por 10 de las 14 fechas del campeonato.

El anuncio, que muchos esperaban para despejar rumores sobre un eventual retiro, se explica por motivos familiares: Ogier quiere seguir compitiendo al máximo nivel, pero sin sacrificar el tiempo con su familia. Por ello, su plan deportivo estará ajustado a las vacaciones escolares en Alemania, país donde reside, evitando aquellas fechas que coincidan con ese periodo.

“El año que viene que no competiré cuando tenga vacaciones. Lo digo desde ya, porque quiero parar las especulaciones de cuándo voy a correr o no y a veces eso cansa (...) No se trata de escoger rallies más fáciles; simplemente no estaré cuando mis hijos tengan vacaciones”, señaló, rechazando la idea de que su calendario responda a criterios tácticos.

Con esta decisión, el piloto francés formará parte de un equipo Toyota especialmente fuerte para 2026, en el que compartirá alineación con Elfyn Evans, Takamoto Katsuta y el ascenso de Oliver Solberg al equipo principal. Una combinación que promete convertir a la escudería japonesa en una de las más competitivas del año.

El calendario parcial no implica un enfoque menos ambicioso. Ogier planea participar en las pruebas más relevantes del campeonato, desde la apertura en Montecarlo el 22 de enero hasta las rondas clave de asfalto y grava. Aunque reconoce que repetir la hazaña de 2025 será difícil, no descarta luchar por victorias ni sumar nuevos podios que amplíen todavía más su legado.

Las estadísticas de Ogier son contundentes: 203 carreras, 67 victorias, 114 podios, 806 especiales y nueve títulos.

Para lograr el histórico título, que lo dejaría como el más ganador de todos los tiempos, el itinerario del galo debe tomar como como referencia las vacaciones de primavera del 16 al 20 de febrero, las de Pascua entre el 30 de marzo al 10 de abril, el Pentecostés entre el 25 de mayo al 5 de junio y el asueto escolar del verano europeo, del 3 de agosto al 14 de septiembre,

Así, en teoría no correría en Croacia (9-12 de abril), Japón (28-31 de mayo), Paraguay (27-30 de agosto) ni en Chile (10-13 de septiembre).