    Stellantis anuncia cambios estratégicos en su estructura para Sudamérica

    Entre los cambios, Vincent Forissier se convierte en el responsable de las Operaciones Comerciales de Chile, Andina & América Central.

     

    Stellantis informó cambios en su estructura organizacional para Brasil y Sudamérica, con el objetivo de reforzar su estrategia de crecimiento sostenible y liderazgo en los mercados de la región.

    Así, Fernando Varela asume la responsabilidad de las Operaciones Comerciales de Brasil y del área de LCV (Vehículos Comerciales Livianos) en Sudamérica.

    Varela ingresó al Grupo PSA en 2004 y en 2013 asumió el cargo de Gerente Senior de Finanzas de Citroën. Posteriormente, se desempeñó como Gerente Senior de Precio, Producto y Lanzamiento para Latinoamérica.

    En 2018, asumió la responsabilidad de los importadores de la región y, en 2021, pasó a liderar las operaciones comerciales de todas las marcas de Stellantis para Andina & América Central. En 2024, sumó el cargo de vicepresidente senior de Leapmotor para Sudamérica, conduciendo los lanzamientos de la marca en Brasil y Chile.

    Asimismo, Breno Kamei ocupará la nueva posición de vicepresidente de Brands and Marketing Management, a cargo de Fiat, Abarth, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot y Leapmotor, además del área de Marketing Performance.

    El ejecutivo ingresó a FCA en 2003, en el área de Marketing. En 2012, pasó a desempeñarse en portafolio de producto y, en 2015, se convirtió en gerente de portafolio global para Latinoamérica, basado en Detroit, Estados Unidos.

    En 2017 regresó a la región como director de Portafolio e Investigación de Inteligencia y, en 2019, sumó la dirección de las marcas Ram, Dodge y Chrysler. En 2023, asumió en Estados Unidos el cargo de vicepresidente senior Global de Producto de Jeep y, en 2024, pasó a desempeñarse como vicepresidente senior de Program Director.

    Constanza Natalino

    En ajustes vinculados al país, Vincent Forissier se convierte en el responsable de las Operaciones Comerciales de Chile, Andina & América Central, reforzando la presencia de Stellantis en los mercados latinoamericanos.

    Con experiencia en el PSA desde 1997, actuando en las áreas de Producto, Mercado y Ventas en América Latina y Europa, en 2018 se convirtió en Country Manager de Chile y, en 2021, fue nombrado responsable de las Operaciones Comerciales en el país.

    Los tres ejecutivos reportarán directamente a Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica. La definición sobre la responsabilidad formal de la marca Leapmotor será anunciada próximamente.

    Más sobre:NoticiasStellantisIndustria AutomotrizFernando VarelaBreno KameiVincent ForissierFiatabarthjeepramcitroenpeugeotleapmotordpfgechrysler

