Stellantis inicia la producción de la nueva Ram Dakota en Córdoba

Stellantis anunció el inicio de la producción de la nueva Ram Dakota en el Polo Industrial Córdoba, un hecho que marca un hito en la historia automotriz argentina.

Por primera vez, la marca será fabricada en ese país, consolidando al complejo industrial de Ferreyra como un centro estratégico de producción de pick-ups para toda la región.

El proyecto forma parte del plan de inversión de US$385 millones destinado al desarrollo de nuevos productos y tecnologías, y contempla la creación de 1.800 nuevos empleos, con un fuerte compromiso hacia la inclusión: el 50% de los puestos serán ocupados por mujeres. De ese total, 400 trabajadores se incorporarán específicamente para la producción de la Ram Dakota.

La nueva pick-up se presenta como un producto de alto valor agregado y proyección global, al integrar un motor turbodiésel Multijet de 2.2 litros fabricado al otro lado de los Andes, pieza clave para la eficiencia y sustentabilidad industrial del proyecto. Es el segundo modelo de la familia de pick-ups que contará con este propulsor.

“Este lanzamiento es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales”, dijo Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica.

Por su parte, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, destacó: “Creemos en una Argentina que exporte valor agregado, conocimiento y talento. Con la Dakota, recuperamos lo mejor de nuestra tradición industrial: empleos de calidad, oportunidades reales y orgullo por lo que hacemos”.

Con la incorporación de la Ram Dakota, junto a los modelos Titano y Cronos, Stellantis consolida el desarrollo de su planta en Córdoba.