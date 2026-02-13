Stellantis reemplazaría los motores PureTech por los FireFly

De acuerdo a una serie de publicaciones en medios especializados, Stellantis analiza una transformación significativa en su estrategia de motores, dejando completamente de lado los PureTech, cuya producción inició el año pasado una baja progresiva que debería concluir este 2026. En su reemplazo, el grupo optaría por los motores FireFly.

Los motores PureTech, desarrollados originalmente por el grupo PSA y ampliamente difundidos en modelos de Peugeot, Citroën y otras marcas del grupo, se consolidaron durante años como una solución eficiente para vehículos compactos y medianos gracias a su bajo consumo y emisiones competitivas. Sin embargo, desde la falla de su sistema de correa de distribución bañada en aceite empezaron a ganar descrédito, sin importar que el problema fuese subsanado y su nomenclatura, ajustada.

La familia de los italianos FireFly (también conocida como GSE), centralizada en tecnologías modernas de combustión y con potencial para integrarse con sistemas híbridos, sería la base elegida por Stellantis, que ya comenzó su despliegue en varios mercados y modelos de Fiat, Jeep y Alfa Romeo.

Por ahora, se encuentran disponibles en versiones de 1.0 litros con 70 CV y 1.5 litros Turbo de 130 a 160 CV.

El objetivo de la transición a Firefly también apunta a mejorar la eficiencia energética, optimizar la cadena de suministro y preparar el camino para una integración más fluida con soluciones electrificadas, esenciales para cumplir con los objetivos de emisiones de los próximos años, la denominada normativa Euro 7, que les permitirá tener una vida útil más allá de 2030.