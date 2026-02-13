SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Stellantis reemplazaría los motores PureTech por los FireFly

    El grupo automotriz estaría analizando una reestructuración de su portafolio de propulsores, lo que marcaría el fin de los de origen francés para pasar ocupar los italianos.

     
    Stellantis anuncia la mayor inversión de su historia en EE. UU.

    De acuerdo a una serie de publicaciones en medios especializados, Stellantis analiza una transformación significativa en su estrategia de motores, dejando completamente de lado los PureTech, cuya producción inició el año pasado una baja progresiva que debería concluir este 2026. En su reemplazo, el grupo optaría por los motores FireFly.

    Los motores PureTech, desarrollados originalmente por el grupo PSA y ampliamente difundidos en modelos de Peugeot, Citroën y otras marcas del grupo, se consolidaron durante años como una solución eficiente para vehículos compactos y medianos gracias a su bajo consumo y emisiones competitivas. Sin embargo, desde la falla de su sistema de correa de distribución bañada en aceite empezaron a ganar descrédito, sin importar que el problema fuese subsanado y su nomenclatura, ajustada.

    La familia de los italianos FireFly (también conocida como GSE), centralizada en tecnologías modernas de combustión y con potencial para integrarse con sistemas híbridos, sería la base elegida por Stellantis, que ya comenzó su despliegue en varios mercados y modelos de Fiat, Jeep y Alfa Romeo.

    Por ahora, se encuentran disponibles en versiones de 1.0 litros con 70 CV y 1.5 litros Turbo de 130 a 160 CV.

    El objetivo de la transición a Firefly también apunta a mejorar la eficiencia energética, optimizar la cadena de suministro y preparar el camino para una integración más fluida con soluciones electrificadas, esenciales para cumplir con los objetivos de emisiones de los próximos años, la denominada normativa Euro 7, que les permitirá tener una vida útil más allá de 2030.

    Más sobre:NoticiasStellantisMotoresPureTechFireFlyEuro 7

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles