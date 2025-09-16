Subaru sorprende con los exclusivos WRX y BRZ Series.Yellow 2026

Subaru vuelve a apelar a la exclusividad con la presentación de los nuevos WRX Series.Yellow 2026 y BRZ Series.Yellow 2026, dos ediciones limitadas que se robaron todas las miradas en el Boxerfest 2025, celebrado en York, Pensilvania.

Cada modelo contará con solo 350 unidades, reforzando su carácter de piezas de colección para los seguidores de la marca.

El elemento que salta a la vista es el exterior “Sunrise Yellow”, un tono vibrante que ya se había visto en ediciones especiales como el XV Crosstrek Special Edition 2015 y en deportivos exclusivos de Japón como el WRX STI S207. A esto se suman detalles en negro mate en rines y acentos, además de costuras amarillas de contraste en el interior, que refuerzan la identidad única de la serie.

El Subaru WRX Series.Yellow 2026 mantiene su motor Boxer turbo de 2.4 litros y 271 Hp, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades y la tradicional tracción total simétrica. Destaca por su puesta a punto de alto nivel: amortiguadores electrónicos, frenos Brembo de alto rendimiento y rines de 19 pulgadas con neumáticos Bridgestone Potenza S007. Dentro, ofrece asientos deportivos Recaro, un sistema multimedia de 11,6 pulgadas y un panel digital de 12,3 pulgadas, con acabados en amarillo que remarcan su carácter exclusivo.

Por su parte, el Subaru BRZ Series.Yellow 2026 lleva un Boxer atmosférico de 2.4 litros y 228 Hp, tracción trasera y caja manual de seis marchas de relación corta. La suspensión optimizada por STI, frenos Brembo y llantas de 18 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4. Su interior, dominado por el negro con costuras y detalles amarillos, incluye volante, palanca y freno de mano forrados en cuero, transmitiendo una atmósfera deportiva y refinada.

Subaru aún no revela los precios de estas ediciones, que se anunciarán más cerca de su lanzamiento oficial, pero su limitada producción augura que se convertirán en objetos de deseo inmediato para coleccionistas y fanáticos de la marca.