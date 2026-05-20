Subaru Trailseeker ya está en Chile: el primer SUV 100% eléctrico de la marca

El Trailseeker es el primer modelo completamente eléctrico de Subaru y uno de los lanzamientos más importantes de su historia reciente. El SUV inaugura una nueva etapa para los japoneses, manteniendo intactos atributos sus tradicionales como la seguridad, la tracción integral y el espíritu aventurero.

Desde el 19 de mayo, la marca comenzó a ofrecer en Chile unidades limitadas en modalidad de preventa, con un precio de lista de $53.990.000 y bonos especiales de hasta $3 millones.

El nuevo Trailseeker destaca por incorporar dos motores eléctricos alimentados por una batería de 74,7 kWh, configuración que le permite desarrollar tracción integral y ofrecer una autonomía estimada superior a 480 kilómetros.

Uno de los aspectos más relevantes del modelo es que mantiene el tradicional sistema Symmetrical AWD, conservando así el comportamiento estable, la motricidad y la confianza características históricas de Subaru.

El modelo fue desarrollado para responder a las nuevas necesidades de movilidad sin perder el ADN aventurero que ha acompañado históricamente a Subaru. En ese sentido, el Trailseeker se posiciona como una alternativa eléctrica orientada tanto al uso urbano como a escapadas fuera de la ciudad.

Junto con el vehículo, se presentó el programa exclusivo Subaru EV Membership, diseñado especialmente para los propietarios del Trailseeker. Entre sus beneficios destacan carga gratuita mensual en puntos habilitados, Wallbox e instalación gratuita en el domicilio -sujeto a factibilidad técnica- además de asistencia prioritaria y condiciones especiales de postventa.

El programa también contempla agendamiento preferencial en servicios, auto de reemplazo, soporte dedicado durante los primeros 90 días y descuentos en repuestos y accesorios originales.