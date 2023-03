Surcoreana aprobó examen de conducir después de 960 intentos ¿En Chile se podría hacer eso?

Para los que se desaniman al no conseguir los resultados esperados, esta historia los va a sorprender.

En Corea del Sur, una mujer de 69 años acaba de conseguir la licencia de conducir. ¿Qué tendría de extraño o particular? Pasa que la señora de nombre Cha Sa-soon llevaba años intentando obtener el permiso para manejar y lo reprobó en 960 oportunidades. Sí, leyó bien, la rechazaron 960 veces.

Pero ella no bajó las brazos y a pesar de que ha desembolsado casi 13 mil euros en todos los intentos, siguió intentándolo, hasta que lo consiguió.

El motivo de tanta tenacidad está en su negocio. Ella trabaja venta de verduras y requiere de un vehículo para transportar sus productos.

Es por eso que desde 2005 lleva intentando sacar la licencia para manejar y según indican medios de prensa, al comienzo intentó superar el examen día tras día, o sea, cinco días a la semana durante tres años, lo que correspondió a 780 pruebas fallidas.

Después bajó la intensidad y comenzó a tomar el examen dos veces por semana, hasta que por fin lo aprobó. Así, Tras 960 pruebas, puede salir al mando de un auto por las calles surcoreanas y crecer con su negocio de verduras.

Debido a su carisma y perseverancia, la mujer se ganó el afecto de los instructores de manejo y aunque estuvieron cerca de decirle que desistiera, la dejaron continuar.

“Cuando finalmente obtuvo su licencia, todos salimos a animarla y la abrazamos, dándole flores”, contó el instructor del Jeonbuk Driving School en The Mirror, agregando que “se sentía como una gran carga cayendo de nuestras espaldas. No habíamos tenido las agallas para decirle que renunciara porque seguía apareciendo”.

Su caso fue tan llamativo, que la marca Hyundai le regaló un auto nuevo e incluso la contrató para un comercial, por lo que Cha Sa-soon se hizo famosa en su país.

Eso sí, según se lee en los comentarios del The Mirror, no todos estaban felices con el tema y hubo varias críticas. Una persona escribió “no me gustaría que alguien que ha fallado 5 veces esté en el mismo camino que yo, sin mencionar 960″.

Otro comentó que “personalmente, creo que si no aprueba su examen de manejo, o cualquier parte de su examen de manejo, más de 10 veces, nunca se le debe permitir conducir.

“Tiene que haber un punto antes de 960 veces en el que alguien decida que conducir no es para ti”, indicó otro seguidor.

Pero no todos mostraron su amargura, y algunas personas simpatizaron. “Cayó 959 veces, se levantó 960. Pero en serio, esto me entristece un poco, ¿no tenía a nadie que la ayudara a estudiar?”

Sin duda, un final feliz para una mujer que no aceptó un no como respuesta.

¿Qué pasaría en Chile?

Al conocer la historia de Cha Sa-soon y los 960 intentos por sacar licencia, nos preguntamos qué pasaría en Chile, si es que existe un límite de oportunidades.

Desde Automóvil Club de Chile nos señalaron que no existe un número de oportunidades para intentar obtener la licencia, sin embargo, si una persona falla en el examen práctico o teórico, solo puede repetirlo después de 25 días. Y si nuevamente se falla, se puede solicitar el examen dentro de 30 días, por lo que solo podría hacer el examen, en el peor de los casos, 12 veces al año, a diferencia de la surcoreana.