Tesla bajo la lupa en EE.UU.: investigan 174 mil Model Y por una falla en las manillas

En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) ha iniciado una revisión preliminar sobre cerca de 174 mil unidades del Tesla Model Y de 2021, luego de que varios usuarios informaran fallas en las manillas exteriores de las puertas, asegurando que en ocasiones dejan de funcionar, imposibilitando abrir desde el exterior.

De los informes recogidos, algunos son especialmente graves: en al menos cuatro casos los propietarios aseguran que tuvieron que romper una ventana para acceder al interior, al no encontrar otra manera. Aunque el vehículo incluye un mecanismo manual de liberación interior, la preocupación de las autoridades es que dicho mecanismo puede no ser accesible para niños o personas con movilidad limitada.

La falla parece estar relacionada con una batería de bajo voltaje (12 V), que en momentos de uso deja de suministrar energía suficiente a las cerraduras eléctricas externas, dejando el sistema inoperable. Lo crítico, remarcan los informes, es que los usuarios no han reportado advertencias previas sobre baja tensión antes de que las manillas fallaran, lo que elimina una alerta temprana que podría evitar situaciones de riesgo.

La investigación a cargo de la NHTSA buscará determinar el alcance y la severidad del problema, y evaluar si las manillas electrónicas constituyen un peligro injustificado, especialmente en circunstancias de emergencia, como temperaturas elevadas, convulsiones de batería o descuidos eléctricos.

Aly Song

Este caso se suma a otros retos regulatorios que enfrenta la marca de Elon Musk, incluyendo cuestionamientos sobre sus sistemas de asistencia al conductor y reportes de defectos en varios modelos. A medida que la adopción de autos eléctricos crece, su seguridad pasa cada vez más al primer plano del escrutinio público.

Tesla aún no ha respondido públicamente con detalles técnicos ni precisiones sobre plazos para soluciones. Por ahora, la NHTSA observa y recopila pruebas: si se confirma un defecto serio, podría ordenarse una campaña de llamada a revisión (recall).