Tesla dispara la especulación: ¿un modelo eléctrico asequible en camino?

Tesla volvió a sacudir el mercado automotriz al anunciar un misterioso evento para este martes 7 de octubre. Con un video en redes sociales que muestra apenas los faros de un vehículo y otro que muestra las llantas con una fecha escrita al final, la compañía reactivó las especulaciones sobre la llegada de un nuevo modelo.

Los analistas apuntan a que el anuncio estaría relacionado con una versión más económica del Model Y, una estrategia que permitiría a Tesla competir en un segmento de precios más bajo y ampliar su base de consumidores. El nuevo modelo reduciría los costos de producción en torno al 20%, lo que abriría la puerta a un eléctrico más asequible sin sacrificar autonomía ni tecnología.

Este movimiento llega en un momento clave para la marca. Aunque Tesla logró cifras récord de entregas durante el tercer trimestre, buena parte de ese resultado estuvo impulsado por la prisa de los compradores en Estados Unidos antes de que expirara un crédito fiscal de 7.500 dólares. Sin ese beneficio, las ventas de modelos más caros podrían resentirse.

En ese contexto, un eléctrico de menor precio se perfila como una carta estratégica para mantener la competitividad frente a nuevos rivales y un entorno regulatorio cambiante. El mercado espera que el modelo comience su producción en 2026, con una proyección inicial de hasta 250 mil unidades anuales.

El misterio, sin embargo, se mantiene. Algunos observadores no descartan que Tesla aproveche el evento para adelantar otras novedades, como una actualización del Roadster o avances en su tecnología de baterías. Pero la expectativa general se centra en el retorno de la promesa original de Elon Musk: hacer de la movilidad eléctrica una opción realmente masiva.

Este martes asoma como decisivo. Sin embargo, la campaña en redes sociales parece ya haber surtido algo de efecto, luego que las acciones de Tesla escalaran un 4% durante la apertura de la Bolsa de Nueva York, mejorando las bajas de la semana pasada producto de las cifras trimestrales, que pese a positivas se anticipan muy difíciles de repetir.

De confirmarse que se trata de un nuevo modelo, sería el primero de la empresa de Musk desde el Cybertruck presentado hace dos años.