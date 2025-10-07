Tesla presenta las versiones más económicas del Model 3 y Model Y

Tal como lo había anticipado durante el fin de semana, con un par misteriosos posteos en redes sociales, Tesla acaba de lanzar una versión básica de sus Model 3 y Model Y.

El Model 3 incorpora tracción trasera, asientos de tela y otros ajustes para mantener costos bajos. Promete una autonomía estimada de unos 517 kilómetros. Su precio: US$ 36.990, unos US$7 mil más barato que la versión más avanzada.

El Model Y, mientras tanto, costará US$37,990. Su versión premium tiene un valor de U$$44.490. Su interior es muy similar al de las variantes conocidas; la gran diferencia está en el túnel central y en el reposabrazos delantero. El habitáculo sigue contando una pantalla táctil de 15,4 pulgadas.

Estos lanzamientos coinciden con una estrategia más amplia anunciada por la marca de Elon Musk para mitigar el impacto del fin del crédito fiscal federal de US$7.500 en Estados Unidos, que expiró la semana pasada.

Para lograr estos precios más bajos, Tesla prescinde de varios elementos: elimina el lightbar frontal, suprime funciones como radio AM/FM, reduce el número de parlantes, simplifica materiales interiores y configura una versión más austera del techo.

Estas versiones estándar se convierten en la puerta de entrada más económica a la línea de Tesla, aunque están limitadas en prestaciones comparadas con sus hermanos más equipados.

El momento es estratégico. Con la expiración del crédito fiscal para vehículos eléctricos en Estados Unidos, Tesla necesita mantener competitividad en precios frente a otros fabricantes emergentes en el segmento de movilidad eléctrica.

Aunque la marca logró cifras récord de entregas durante el tercer trimestre, buena parte de ese resultado estuvo impulsado por la prisa de los compradores en Estados Unidos antes de que expirara el crédito fiscal. Sin ese beneficio, las ventas de modelos más caros podrían resentirse.

Entonces, la apuesta es que las versiones más básicas atraigan compras que, de otro modo, se descartarían por el nuevo costo neto más elevado.