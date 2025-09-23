SUSCRÍBETE
Toyota Aygo X, el compacto híbrido que se roba las miradas por su bajo consumo

Se trata del primero de su categoría en contar con una propulsión híbrida que lo ubica como uno de los vehículos con menor gasto de combustible.

 

Los medios europeos han destacado en los últimos días un vehículo compacto, que promete ser una de las sensaciones del mercado en el Viejo Continente.

Lanzado en junio pasado, y construido en la fábrica en la República Checa (Kolín), sobresale por su versión híbrida completa, que lo convierte en el primer auto del segmento A (menos de cuatro metros) en incorporar este tipo de tecnología.

Este modelo reemplaza el motor de gasolina 1.0 litros anterior y se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan un menor gasto en combustible.

El nuevo sistema híbrido, ya disponible en Yaris y Yaris Cross, cuenta con motor térmico de tres cilindros y 1.5 litros con 92 Hp, que junto a dos motores eléctricos, ofrece una potencia combinada de 116 Hp, va de 0 a 100 km/h en menos de 10 segundos y sus emisiones de CO2 serán unas 86 g/km, lo que lo coloca entre los vehículos no enchufables con menos emisiones en Europa según datos WLTP.

Sin embargo, el aspecto que más ha llamado la atención de los especialistas en el consumo promedio de 26,3 km/l, unos 3,8 litros cada 100 kilómetros.

En cuanto a diseño exterior, el Aygo X resalta por su frontal actualizada con una parrilla rediseñada, faros LED más afilados, voladizos frontales extendidos y nuevas llantas de aleación de 17 u 18 pulgadas, según versión.

El interior también ha sido mejorado: pantalla de instrumentos digital, controles modernos, mejor aislación acústica con vidrios más gruesos y nuevos materiales.

