Tres marcas inauguran nuevos showrooms en Santiago

El mercado automotor en Chile da señales de dinamismo y expansión. En los últimos días, tres marcas oficializaron la apertura de nuevos espacios comerciales en Santiago: Maxus, Kaiyi y Omoda | Jaecoo.

En Vitacura, Andes Motor inauguró un punto de venta compartido para Maxus y Kaiyi. El nuevo showroom tiene una superficie de 400 m² diseñados para ofrecer una experiencia integral que incluye venta y servicio técnico.

“Esta apertura es un paso clave en nuestra estrategia de expansión y posicionamiento en Chile. Vitacura representa un punto estratégico para acercar nuestras marcas a nuevos clientes, desde jóvenes y familias que buscan una pick-up todoterreno o un SUV moderno, hasta empresarios y emprendedores que requieren su primer vehículo comercial para sus negocios. Todo esto, en un espacio que ofrece una experiencia integral, con asesoría personalizada y servicio técnico en un solo lugar”, destacó Juan Miguel Casar, Gerente de Maxus y Kaiyi en Andes Motor.

Por otro lado, la alianza Omoda | Jaecoo celebró la apertura de su nueva sucursal en Movicenter, de la mano del concesionario Kovacs. Este espacio no solo busca la comercialización, sino conectar al usuario con una visión futurista de movilidad inteligente y diseño vanguardista.

La ocasión sirvió también para develar novedades del Omoda C5 SHS-H, el SUV híbrido inteligente, que ya tuvo una aparición estelar como auspiciador en Lollapalooza Chile 2026, y que destaca por su eficiencia energética y una autonomía superior a los 1.000 kilómetros.