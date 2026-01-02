Ideal para las vacaciones: campaña promueve visitas seguras a parques nacionales

La campaña “Vive los Parques” es una iniciativa desarrollada en conjunto por la Conaf, la aplicación SUDA Outdoor y Subaru, orientada a fomentar el conocimiento, la valoración y el cuidado de las áreas naturales protegidas del país.

El proyecto tiene como objetivo acercar a las personas a los parques nacionales, reservas y monumentos naturales mediante el uso de herramientas digitales que faciliten una experiencia más informada y segura.

A través de la plataforma “Vive los Parques”, disponible en la app SUDA y en el sitio web de Subaru, los usuarios podrán acceder a información relevante, visualizar y descargar rutas, y seguir recorridos, contribuyendo a una planificación más responsable de las visitas.

Desde la perspectiva de Conaf, esta colaboración representa un apoyo al trabajo que realizan los equipos de guardaparques, al facilitar la difusión de contenidos asociados a seguridad, conservación y respeto por la biodiversidad. La iniciativa pone énfasis en el rol de las áreas protegidas como espacios clave para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades recreativas reguladas.

El programa contempla una estrategia de difusión que incluye contenidos audiovisuales desarrollados junto a fotógrafos y creadores locales, además de desafíos y activaciones dentro de la app SUDA, orientados a promover buenas prácticas en entornos naturales. Asimismo, se incorporan materiales educativos enfocados en el cuidado del entorno, la seguridad de los visitantes y el uso responsable del territorio.

“Vive los Parques” se plantea como un proyecto de largo plazo. Durante su fase inicial considera un despliegue en 20 parques y reservas del país, con acciones coordinadas que apuntan a la digitalización de información y el fortalecimiento de la señalética, en línea con los objetivos de conservación y acceso responsable impulsados por Conaf y sus socios.