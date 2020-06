TV por streaming: la batalla por la nube

La época en que visitábamos un Blockbuster para elegir los últimos estrenos hoy se ve extremadamente lejana. Y es que en los últimos 20 años hemos vivido un boom tecnológico que no solo nos trajo la masificación del internet y las conexiones móviles, también nos dio la llegada del almacenamiento en la nube, lo que pronto derivó en el ya popular contenido on demand en aplicaciones de streaming.

Hoy prácticamente todo el mundo conoce Netflix, su contenido disponible y la forma evolucionó de ser un servicio de arriendo de DVD a domicilio, a un gigante productor de series y películas exclusivas, algunas de las cuales incluso han sido premiadas por la Academia.

Pero la hegemonía de Netflix no podía ser eterna, ya que los grandes conglomerados tecnológicos y de desarrollo de contenido decidieron replicar el exitoso modelo de suscripción en línea, para llevar a los hogares sus propios catálogos, con series y películas originales.

De todo, para todos

Si se revisa la tienda de aplicaciones de Apple o Google, no es difícil encontrar servicios de streaming de distintos tipos, con miles de horas de contenido listos para ser vistos en maratón, por un pago mensual que puede variar entre cinco y 15 dólares. Todo está en conocer nuestros gustos y saber bien qué queremos ver.

Netflix, por ejemplo, ha ido mutando desde su creación, y hoy enfoca su oferta en contenido original, además de algunas licencias que todavía no tienen dominio oficial en Chile.

Esto ha dado cabida a que directores de corte más alternativo puedan desarrollar su creatividad o apostar por proyectos que, de otra forma, jamás hubiesen sido financiados.

Tal es el caso de la recién estrenada "The Witcher", basada en una serie de libros y videojuegos, o bien "The Irishman", la ya conocida cinta de Martin Scorsese de casi tres horas y media de duración (que muchos todavía no han logrado terminar de ver).

Producciones de este calibre habitualmente no tienen cabida en las grandes cadenas de cine o televisión, por lo arriesgado de la propuesta, y encuentran en los servicios de streaming el lugar perfecto para darse a conocer.

En una línea distinta, HBO decidió sumarse al juego del contenido online poco antes del estreno de la última temporada de "Game Of Thrones", con el servicio HBO GO, al que se puede acceder a través de pago o bien ingresando el usuario del servicio de cable tradicional.

Aquí, además de la épica serie de fantasía e intrigas, se pueden encontrar miniseries históricas, como la reconocida "Chernobyl", que relata la historia de errores luego de la explosión del reactor de la central nuclear, o "Watchmen", basada en los cómics del mismo nombre de Alan Moore, que profundizan en la historia de los personajes que ya tuvieron su propio largometraje.

Como lo han hecho desde el estreno de "The Sopranos", HBO sigue buscando consolidar su propio contenido, ahora con una plataforma propia accesible en prácticamente todo el mundo.

Ese mismo camino es el que está siguiendo Hulu, una plataforma de streaming que causa sensación en Estados Unidos y que ha hecho ruido por la creación de originales como "The handmaid's tale", "Chance" o "Runaways", aclamados por la crítica y los espectadores, eso además de dar la opción de ser una especie de televisión por cable por internet. Aunque no está disponible en Chile de manera oficial, es posible instalarla en algunos dispositivos a través de un VPN, además del pago de la suscripción.

Los nuevos

Para seguir complicándole las cosas a Netflix, hace pocas semanas debutó en nuestro país Amazon Prime video, el servicio del gigante de logística y ventas online, que se atrevió con su propia aplicación de streaming y que cuenta con un catálogo donde destacan series como "The grand tour", con los exanimadores de la serie inglesa "Top Gear", además de la adaptación a televisión de "Good Omens", del reconocido autor de cómics Neil Gaiman, o bien la divertida comedia "Fleabag".

Mientras la torta se divide entre los actores existentes, otros como Apple TV + y Disney + preparan su arribo a nuestro país con bombos y platillos.

En tanto el servicio de la firma de la manzana hasta ahora se había conformado con redistribuir películas a través de otras aplicaciones, este nuevo servicio ofrecerá contenido original junto con el catálogo ya disponible de la marca.

Eso sí, el gran actor a esperar es Disney +, que anunció su arribo a Chile antes de que termine el primer semestre. Funcionará a través de pago con tarjeta y cuenta con uno de los catálogos más llamativos para los más pequeños o aventureros de la casa. Así se podrá ver el catálogo completo de las cintas infantiles clásicas de Disney, todas las producciones de la casa del ratón, todo lo disponible del universo Marvel y algunos emblemáticos programas de Fox, como las temporadas completas de "Los Simpsons", eso sin olvidar el universo Star Wars, con su desarrollo original "The Mandalorian", además de contenido educativo y documentales como "The world according to Jeff Goldblum".

Para todos los gustos, bolsillos y dispositivos disponibles, los servicios de streaming llegaron para quedarse, reemplazando casi definitivamente a los canales de cable en un mundo hiperconectado.