El adiós de la leyenda: Valentino Rossi se retira del motociclismo

Este jueves, justo en la previa del Gran Premio de Estiria de MotoGP, el piloto italiano Valentino Rossi (42) anunció su retiro definitivo del motociclismo. El apodado ‘Doctor’ pondrá fin así a una carrera de casi 25 años, en la que consiguió siete títulos mundiales de la máxima serie (más los de 125 cc y 250 cc), con 89 victorias y 199 podios. Rossi es el único piloto de la historia que ha largado en más de 400 Grandes Premios.

“He decidido parar a finales de esta temporada. Por desgracia, será la última parte de esta temporada como piloto. Es un momento difícil. Fue un largo recorrido, muy divertido”. A renglón seguido, el italiano nacido en la localidad de Urbino, explicó su decisión. “Los resultados mandan. Fue difícil. Tenía la oportunidad de seguir con mi equipo y mi hermano, pero está bien así. No me puedo quejar de mi carrera”, expuso. “A mis fans les digo que siempre lo di todo. Este camino ha sido fantástico”.

Igualmente el nueve veces campeón mundial de motociclismo se refirió a lo que ha significado su figura para el deporte de su país. “Muchos, sobre todo en Italia, empezaron a seguir el motociclismo por mí. Como Alberto Tomba en el esquí. Eso es lo más importante que he logrado junto con mis triunfos. Me enorgullece. Acerqué el motociclismo a mucha gente”, sostuvo. “No está bien que yo diga que soy como Michael Jordan. Pero incluso en el lugar más recóndito del mundo me conocen. Ahora eso es un poco distinto a cuando tenía 21 años. Era un impacto fuerte. Ahora, hasta me gusta. Es una sensación especial”, añadió.

(Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT

La última carrera de Valentino Rossi en la elite del motociclismo, se dará en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el Circuit Ricardo Tormo, de Cheste, en España, los días 12, 13 y 14 de noviembre.