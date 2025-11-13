Volkswagen reinventa su diseño en China con el SUV eléctrico ID. UNYX 08

Volkswagen presentó en China el ID. UNYX 08, su nuevo SUV 100% eléctrico diseñado exclusivamente para ese mercado, que representa un punto de inflexión para la marca, debido a que su diseño rompe con la tradición de forma deliberada.

El ID. UNYX 08 es fruto de la colaboración entre Volkswagen y el fabricante local Xpeng, dentro de la nueva empresa conjunta Volkswagen Anhui. Con una longitud de cinco metros, un ancho de 1,95 m, una altura de 1,6 m y una distancia entre ejes de más de 3, 03 metros, se ubica por encima del Touareg en dimensiones, consolidándose como el SUV eléctrico más grande que la marca haya fabricado para el gigante asiático.

En su estética destacan líneas limpias, superficies tensas y detalles tecnológicos, como los tiradores enrasados, las puertas sin marco y el efecto de techo flotante gracias a los pilares A oscurecidos. Uno de los elementos más llamativos es la tercera luz de freno con forma de lobo iluminado, símbolo de una nueva identidad visual concebida para el público chino.

El modelo se apoya en una plataforma eléctrica de 800 V y contará con dos configuraciones mecánicas: una versión de motor único de 230 kW y otra con tracción total, que suma un segundo propulsor de 140 kW. La batería, suministrada por CATL, promete una autonomía superior a los 700 kilómetros bajo el ciclo de homologación local CLTC, ofreciendo además recargas ultrarrápidas y actualizaciones inalámbricas (OTA).

El interior, aún por revelar en detalle, apostará por una experiencia digital completa, con un asistente de inteligencia artificial y materiales de alta gama. Todo ello se integrará en un ecosistema de servicios conectados adaptado a las preferencias de los consumidores chinos, cada vez más exigentes con la innovación y la personalización.

Su lanzamiento está previsto para 2026, y será el primero de una nueva generación de vehículos eléctricos desarrollados en China.