Volkswagen se confirma como líder en la electromovilidad

“1,5 millones de modelos ID. entregados: esto demuestra claramente que Volkswagen es pionera en el campo de la electromovilidad”, afirmó Martin Sander, miembro del Consejo de Administración responsable de Ventas, Marketing y Posventa.

Hace casi exactamente cinco años, en septiembre de 2020, la marca alemana entregó los primeros vehículos eléctricos de su familia totalmente eléctrica.

La cifra demuestra sus avances, que en la actualidad le permiten liderar las estadísticas de matriculación en el segmento eléctrico en Europa.

Así lo comprueban las cifras de venta del primer semestre de 2025, donde los germanos acumulan ventas de sus modelos ID.2, ID.4 e ID.7 por más de 119 unidades, frente a los 109 mil de Tesla, que se explica por la fuerte caída de la firma estadounidense en los principales mercados del Viejo Continente, de hasta 55%.

Volkswagen AG

“Esto confirma que nuestra cartera incluye los vehículos que nuestros clientes necesitan. Como empresa, vamos por buen camino. Volkswagen sigue siendo pionera en la fase de expansión de la electromovilidad”, agregó Sander sobre el hito de las 1,5 millones de vehículos entregados.

En los últimos años, Volkswagen ha invertido más de 1.000 millones de euros en la transformación en su planta en Emden, que pasó a fabricar exclusivamente vehículos eléctricos, una de las pocas con ese enfoque en el mundo.

La firma alemana está decidida a seguir el camino de la electromovilidad con nuevos modelos y a precios asequibles, como el compacto ID. 2all con un precio inferior a 25.000 euros, se lanzará en 2026, seguida un año después por la versión de producción del ID. EVERY1, un modelo básico con un precio aproximado de 20.000 euros.