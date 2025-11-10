OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Los ataques del Bataclan y el Stade de France, en el que murieron 130 personas, tienen hoy a su único perpetrador sobreviviente entre las rejas. El fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen, advirtió que la amenaza yihadista ha ido “creciendo de forma constante durante los últimos tres años”.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Conmemoración del quinto aniversario del ataque al Bataclan, con el entonces primer ministro Jean Castex y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en 2020. Foto: Archivo. POOL

    Este jueves 13 de noviembre, Francia conmemora los 10 años de los atentados coordinados en París y Saint-Denis, conocidos por el ataque al Bataclan y al Stade de France. Con 130 personas muertas y cientos de heridos, la acción llevada a cabo por el Estado Islámico es el atentado terrorista más grave que ha vivido la Quinta República.

    El ataque al Bataclan, una sala de conciertos en el centro de la ciudad, fue el más mortífero de una serie de atentados coordinados contra la capital francesa el q3 de noviembre de 2015: se produjeron tiroteos y atentados suicidas con bomba en París y sus alrededores aquella noche, reivindicados por el grupo Estado Islámico.

    Los atacantes asesinaron a unas 90 personas solo en el Bataclan, donde tocaba el grupo estadounidense Eagles of Death Metal. En declaraciones a la agencia AFP, el fiscal nacional antiterrorista, Olivier Christen, afirmó que la amenaza yihadista sigue siendo “la más significativa, tanto por su magnitud como por su nivel de preparación operativa”, y advirtió que ha ido “creciendo de forma constante durante los últimos tres años”.

    Manifestación contra el terrorismo fuera del Bataclan, París.

    Además de los muertos en el Bataclan, otras docenas de personas fueron asesinadas en restoranes y cafés, además de cerca del Stade de France, donde las selecciones de Francia y Alemania jugaban un partido de fútbol amistoso. La tragedia será conmemorada este jueves, y se espera que el presidente francés Emmanuel Macron dirija estas ceremonias.

    El homenaje nacional a las víctimas del ataque ocurrirá en los seis lugares donde ocurrieron, además de un jardín memorial dedicado los 130 fallecidos. Con esta cifra, el 13 de noviembre de 2015 se marca como el día más letal de la historia de Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

    Por su parte, el ministro de Interior Laurent Nuñez dio la orden a la Policía y Gendarmería para reforzar todos los dispositivos de seguridad en el país, considerando un “clima de tensión interna e internacional” que atraviesa el país, en miras a la fecha. Desde el diario Le Figaro aseguran que Nuñez envió un telegrama ordenando un incremento de la vigilancia entre el 10 y el 16 de noviembre.

    El público entrando a la cancha en medio del atentado en el Stade de France, durante un amistoso entre Francia y Alemania. Michel Euler

    El único sobreviviente de la célula yihadista de 10 terrorista que perpetró los atentados, Salah Abdeslam, de 36 años, cumple cadena perpetua. El resto de los terroristas que estuvo involucrado en el hecho se inmoló o murió abatido a manos de la policía.

    El entonces presidente François Hollande calificó los atentados de “acto de guerra” y declaró el estado de emergencia en todo el país, lo que permitió investigaciones más rápidas y registros sin orden judicial. Alrededor de 10 mil soldados fueron desplegados en zonas sensibles, como estaciones de tren y lugares de culto.

    Con el tiempo, tras otros atentados islamistas, como un ataque con camión en Niza en 2016 y la decapitación de un profesor en 2020, las medidas temporales tomadas para elevar la seguridad se convirtieron en ley. “Los franceses han interiorizado la idea de que la amenaza es permanente”, afirmó Alexandre Papaemmanuel, experto en defensa y seguridad de Sciences Po París. La gente se ha acostumbrado a ver patrullas militares, añadió.

    Dibujo durante el juicio a Salah Abdeslam, atacante en los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2025. BENOIT PEYRUCQ

    Precisamente durante estas fechas, los investigadores antiterroristas han abierto un nuevo caso relacionado con Salah Abdeslam, el único sobreviviente del comando responsable de dichas atrocidades. Tres personas, incluida la pareja de Abdeslam, se encuentran actualmente detenidas por esto.

    La nueva investigación se deriva de una indagatoria iniciada en enero de 2015 por la presunta posesión de un objeto no autorizado en prisión, una memoria USB, pero la fiscalía la ha ampliado para incluir la presunta “conspiración terrorista con intención de cometer delitos contra las personas”.

    Según la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), Abdeslam es sospechoso de haber recibido material ilícito durante su detención. Su abogada, Olivia Ronen, declinó hacer comentarios, alegando el carácter secreto de la investigación en curso.

    Abdeslam, que cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión de alta seguridad de Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia, estuvo brevemente bajo custodia policial a principios de esta semana.

    Más sobre:FranciaTerrorismoBataclanAtentados13 de noviembre2015YihadismoEstado IslámicoStade de FranceMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Constanza Schonhaut (FA): “Mi compromiso, mi deber, es mantener el escaño en el distrito 11”

    Autoridades concretan 2ª fase del Plan Meiggs: retiro masivo de toldos, instalación de rejas y despliegue de 140 carabineros

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Artés critica propuesta de Kaiser sobre plebiscito de derechos humanos y llama a abrir archivos de las Fuerzas Armadas

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    5.
    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”
    Chile

    Francisco Undurraga (Evópoli): “Chile Vamos ha sido la fuerza mayoritaria dentro de la centro-derecha y lo va a seguir siendo”

    MEO acusa “elección manipulada” y apunta contra Kaiser por propuesta de plebiscitar materia de derechos humanos

    Provoste anuncia acciones legales contra Manouchehri tras ser aludida durante debate por acusación constitucional

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”
    Negocios

    Gerente general de Banco de Chile: “Hay un poquito más de crédito en las empresas y eso es positivo”

    Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

    Yacimiento de cobre greenfield consigue permiso ambiental por US$500 millones en la Región de Antofagasta

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”
    Mundo

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte