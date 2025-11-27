BLACK SALE $990
    Mundo

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    La aerolínea española, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), anunció el pasado sábado que paralizaba sus operaciones al país.

    Por 
    Europa Press
    Iberia volverá el 1 de julio con un 21% de su programación en vuelos domésticos y a Europa

    Iberia ha indicado este jueves que quiere volver a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que su prioridad es la seguridad y “no puede operar donde hay un alto riesgo”.

    La aerolínea española, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), anunció el pasado sábado que paralizaba sus operaciones al país.

    No obstante, señala que regresará “lo antes posible, en cuanto se den condiciones de plena seguridad”, porque confía en que “cuando se recupere la calma en la zona, pueda recuperarse también la normalidad de las operaciones”.

    Gobierno de Venezuela revoca concesiones

    Este mismo miércoles el gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones a Iberia y a otras cinco aerolíneas “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos”, la manera en la que las autoridades venezolanas se han referido a la suspensión de vuelos ante las alertas de seguridad emitidas por Washington y también otros países como España.

    De esta forma, a través de una publicación en su cuenta en Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano ha anunciado “la revocación de la concesión” a las aerolíneas Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.

    La entidad ha justificado la medida “por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”, el área de espacio aéreo que controla la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

    La aerolínea española anunció el pasado sábado la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución al operar” en esa área “a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

    En esta línea, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciado en su programa en la cadena estatal VTV que “Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela”, mientras que “esas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela”.

