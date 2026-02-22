SUSCRÍBETE
    Mundo

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    El hombre murió madrugada del domingo tras una "entrada no autorizada" al perímetro de seguridad del resort presidencial en Florida, según el Servicio Secreto. El presidente no se encontraba en el club en ese momento.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach dispararon y mataron a un hombre que violó el perímetro de seguridad en Mar-a-Lago, el club privado del Presidente Donald Trump y su residencia en Florida, dijo el Servicio Secreto.

    El presidente y la primera dama Melania Trump se encuentran en Washington este fin de semana. El sábado por la noche había recibido a los gobernadores estatales en la Casa Blanca.

    El Servicio Secreto indicó que el hombre, de unos 20 años, fue visto en la puerta norte de Mar-a-Lago alrededor de la 1:30 a. m. del domingo y llevaba “lo que parecía ser una escopeta y una lata de combustible”.

    Imagen @WhiteHouse en X

    “Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un agente del PBSO confrontaron al individuo y la policía disparó durante el encuentro”, según el comunicado del Servicio Secreto publicado el domingo por la mañana.

    El Servicio Secreto es el organismo que está encargado de proteger a los presidentes de Estados Unidos y mantiene presencia en Mar-a-Lago. Agentes del orden público, incluyendo agentes del Servicio Secreto y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, participaron en el tiroteo, según el Servicio Secreto. Investigadores del FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff de Palm Beach estaban investigando, añadió el Servicio Secreto.

    Trump suele pasar los fines de semana en Mar-a-Lago durante los meses de invierno.

    En 2024, un hombre cerca de Mar-a-Lago intentó asesinar a Trump en un campo de golf. El hombre, que se escondió entre los arbustos con un rifle de francotirador, fue condenado el año pasado.

    Trump fue atacado en un mitín en julio de 2024, cuando Thomas Matthew Crooks, de 20 años, evadió al Servicio Secreto y se escondió en una azotea, logrando una línea de visión clara hacia el presidente y disparando seis tiros antes de ser abatido por los agentes. Trump recibió un impacto en la oreja , un espectador murió y dos personas resultaron gravemente heridas.

