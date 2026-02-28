Al menos 15 muertos, 28 heridos y varios vehículos destrozados tras estrellarse avión militar en Bolivia

Al menos 15 personas fallecieron, otras 28 resultaron heridas y varios vehículos quedaron destrozados tras el accidente de un avión militar registrado este viernes por la tarde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, sin que se conozcan por el momento las causas del siniestro.

“La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caída sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto”, informado la propia FAB en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“Las causas del accidente se desconocen y tenemos un reporte oficial sobre fallecidos y heridos” , dijo el comandante de la Fuerza Aérea, General Sergio Lora. Además, señaló que la aeronave venía con el cargamento desde Santa Cruz, en el oriente del país, adonde recogió la carga.

“De los seis tripulantes que iban a bordo, dos no han sido hallados”, hasta el viernes por la noche, precisó en una rueda de prensa.

Por su parte, la ministra de Salud boliviana, Marcela Flores, confirmó que el total de heridos como consecuencia del accidente asciende a 28 personas, todas ellas distribuidas entre los distintos hospitales de la capital.

Además de la aeronave del tipo Hércules, entre los vehículos siniestrados se encuentran también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler, que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona.

De acuerdo a la FAB, el incidente requirió la activación de “los protocolos de emergencia correspondientes” por parte de las fuerzas del país y “en coordinación con las instancias competentes para la atención de la situación”.

Para ello se estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el fin de “establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico”, “por expresa disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana” y tal y como contempla el Manual MAPO-3 .

“La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada”, concluye la nota de la aeronáutica del país andino.

Flores detalló más tarde ante la prensa que el operativo de rescate y traslado sanitario fue coordinado por policías y bomberos bajo la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) y del Ministerio.

Personas en busca de los billetes en la aeronave

De acuerdo con la agencia boliviana de noticias ABI, la aeronave transportaba cajas de dinero recién impreso, lo que habría llevado a decenas de personas a concentrarse en el lugar del accidente para intentar recoger los billetes diseminados.

Ante esto, agentes de seguridad del aeropuerto debieron usar agentes químicos para dispersar a la multitud que impedía las tareas de rescate.

En este contexto, la ministra de Salud señaló que algunas de las ambulancias desplazadas hasta el aeropuerto sufrieron ataques por parte de los que trataban de juntar billetes.

Gente intentando romper las mallas de segir, no para ayudar a rescatar heridos o levantar fallecidos, BUSCAN ROBAR LOS BILLETES DEL AVIÓN

Qué país de gente miserable!!!!

Ya se habla de unos 12 fallecidos#Accidente #avion #Bolivia pic.twitter.com/vkjGEIGCBP — Claudia Soruco (@ClauSorucopress) February 27, 2026

“No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes” , sentenció Flores.

Su misma cartera además informó que el dinero, transportado hacia el Banco Central de Bolivia, “no cuenta con validez legal en su estado actual” e instó a la ciudadanía a “no aproximarse al área del siniestro para recolectar estos valores” y a “mantener el respeto por las víctimas, priorizando la seguridad personal y el acceso irrestricto de los equipos de rescate y salud que trabajan en la zona”.

“Se recuerda que lo más importante y doloroso de este suceso es la afectación a las vidas humanas y el luto de las familias, prioridades que deben prevalecer sobre cualquier interés material”, agregó el escrito ministerial.

De acuerdo al Ejecutivo boliviano, para la atención de las víctimas del accidente se desplegaron cinco ambulancias del sistema de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos unidades de la Caja Petrolera de Salud y nueve ambulancias en servicio.

Esto según datos que “han sido consolidados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, instancia que se encuentra en monitoreo permanente de las brigadas de emergencia desplegadas en la zona del siniestro”.