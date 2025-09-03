SUSCRÍBETE
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

El presidente de Portugal expresó sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia".

Por 
Europa Press
Vista del funicular del Elevador de la Gloria, en Lisboa. Foto: Archivo

Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, según las autoridades locales.

Además, un portavoz del Instituto Nacional de Emergencia Médica ha dicho en declaraciones a los medios desde el lugar de los hechos que hay 13 personas en estado leve, incluido un menor de edad, y una mujer surcoreana.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas, debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado “profundamente” el accidente ocurrido esta tarde, “en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves”.

Asimismo, ha expresado sus “condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia” y ha dicho que “espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente”, según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, que ha expresado también su “consternación y solidaridad”, ha dicho que esta siguiendo “desde el principio la situación y la respuesta de los diversos” equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, “a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario”.

“Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente”, ha agregado.

El alcalde de la capital, Carlos Moedas, ha manifestado que “Lisboa está de luto” y que “es un momento trágico” para la ciudad. “Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno”, ha agregado.

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, ha asegurado que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

