Mundo

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

La presidenta de México, Claudia Sheimbaum, informó del apoyo de diversos organismos gubernamentales, de defensa y protección civil para ir en ayuda de las poblaciones afectadas por las fuertes tormentas en distintos estados mexicanos.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Inundaciones en México. Imagen red social X.

Al menos 23 personas han perdido la vida, y ocho siguen desaparecidas, tras las fuertes lluvias en varios estados de México que han obligado a desplegar efectivos de Protección Civil y el ejército en distintas zonas del país latinoamericano.

“Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro”, comunicó la presidenta de México, Claudia Sheimbaum.

A primera hora de la mañana de este viernes, la mandataria confirmó la muerte de dos personas debido a las tormentas. “Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias”, afirmó.

Por su parte, las autoridades del estado de Hidalgo, según recoge el periódico El Universal, informaron de al menos 16 personas fallecidas en la región, donde se han provocado graves daños en hospitales y caminos, incluyendo casi 87 derrumbes de edificios y 40 deslizamientos de tierras.

Inundaciones en México. Imagen red social X.

El gobierno de Hidalgo puso a disposición de sus habitantes una red de albergues para que las personas en “situación de vulnerabilidad” y los afectados por las lluvias puedan mantenerse en “espacios seguros”. Varios estados más han seguido esta medida.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, corroboró la muerte de al menos cinco personas y la desaparición de otras ocho, por lo que no se descarta el aumento del número de fallecidos.

Asimismo, varios puntos del estado de Veracruz se encuentran en alerta por la posibilidad de crecidas en ríos que ya han provocado inundaciones y daños en al menos 41 comunidades rurales de la región.

“Mantenemos la atención en 41 comunidades del estado, afectadas por lluvias fuertes y desbordamiento de ríos. En coordinación con Protección Civil y autoridades federales, implementamos un plan de acción y reducción de riesgos. Ubica los refugios temporales y evacúa de ser necesario”, declaró la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

