    Al menos 9 muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

    Los ataques han afectado a civiles y personal médico que atiende emergencias, según denunció la Cruz Roja libanesa.

    Europa Press
     
    Ataques de Israel sobre El Líbano suman nuevas víctimas. Imagen referencial.

    Al menos nueve personas murieron y otras 13 resultaron heridas en ataques israelíes perpetrados en la noche de este martes en zonas próximas a la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad del país árabe.

    Uno de los ataques tuvo lugar en la ciudad de Qana, a unos diez kilómetros de Tiro y muy próxima a la frontera con Israel.

    En la instancia perdieron la vida cinco civiles y otros cinco resultaron heridos, de acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

    A su vez, la cartera de Salud lamentó la muerte de una persona en otro ataque en la zona de Al Housh, igualmente en el área de Tiro, donde también resultaron heridas ocho personas.

    Otros dos bombardeos en la ciudad de Hanawiya ocasionaron la muerte de dos civiles y un funcionario de la salud.

    “El primer ataque aéreo hirió a dos civiles y cuando el sanitario llegó a atenderlos, las fuerzas israelíes lanzaron un segundo ataque, que causó la muerte de los tres”, detalló el Ministerio de Sanidad, condenando a su vez los “repetidos” ataques contra profesionales de la salud, mientras realizan su labor humanitaria.

    Ante esta coyuntura, la cartera de Salud Pública instó a la comunidad internacional a “poner fin” a esta “continua violación” derivada de los ataques israelíes contra el país.

    Por su parte, la Cruz Roja libanesa reprobó este martes que dos de sus socorristas hayan resultado heridos, mientras realizaban labores humanitarias para evacuar a civiles heridos, a la par que han hecho un llamamiento a proteger al personal médico y de ambulancias, así como a “garantizar” el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

