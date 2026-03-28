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    Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa

    El administrador regional de la ciudad portuaria, Serhi Lisak, además informó que el personal y los pacientes de un hospital de maternidad que resultó afectado fueron evacuados y que “todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataque ruso a Odesa, Ucrania. Foto: Archivo.

    Durante la madrugada de este sábado, al menos diez personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, a consecuencia de un ataque ruso con drones contra infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa, al sur de Ucrania, entre la que se cuenta un hospital.

    “Hasta el momento, se sabe que hay diez personas heridas a raíz del ataque enemigo contra la ciudad. Se les está prestando la asistencia necesaria. El personal y los pacientes del hospital de maternidad han sido evacuados”, informó el administrador regional de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje compartido en su canal de Telegram.

    En la publicación además detalló que “todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños”.

    Lisak, que inicialmente notificó de cuatro heridos, indicó que junto con el hospital materno-infantil -cuyo personal y pacientes han logrado ponerse a salvo-, se registraron también “daños parciales entre el cuarto y el quinto piso de un edificio de gran altura” y en varias viviendas aledañas, que fueron afectadas por la onda expansiva del ataque.

    Asimismo, el administrador informó que “en el distrito de Primorski también se registraron daños en tres centros educativos” y “en el distrito de Khajebey, un edificio de varios pisos ha sido alcanzado por un impacto”.

    De la misma forma, aclaró que no se reportaron heridos en dichos sectores y que los servicios de emergencia ya estaban trabajando en el lugar, donde también se establecieron centros de operaciones para ayudar a la ciudadanía.

    La agresión tiene lugar en vísperas de la conmemoración en la capital ucraniana, Kiev, del aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha, uno de los episodios más cruentos desde el inicio de la invasión hace cuatro años.

    Esta celebración se realiza en medio del bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, el cual Budapest justifica acusando a Kiev de sabotear el paso de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, el que está siendo reparado por el Gobierno ucraniano tras ser atacado por Rusia.

    Más sobre:UcraniaOdesaAtaqueRusiaHeridosDronesMundo

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