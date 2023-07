Al menos siete heridos deja atropello intencional en Tel Aviv

El balance de heridos a causa del atropello intencional registrado este martes en Tel Aviv ha ascendido a siete, incidente que se ha visto seguido de un tiroteo en el lugar y que se ha saldado con la muerte del presunto atacante, según han confirmado las autoridades.

El servicio de ambulancias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en la red social Twitter que el suceso ha tenido lugar en torno a las 13.00 horas (hora local) y ha especificado que el atropello ha tenido lugar en la calle Pinchas Rosen.

El hombre ha atropellado a varios peatones en la citada calle antes de salir del vehículo y apuñalar a varias personas. Entre los heridos hay una mujer de 46 años que se encuentra en estado grave, según ha detallado Magen David Adom.

El atacante ha sido identificado como un palestino de 23 años residente en la ciudad cisjordana de Hebrón y que se encontraba en Israel con un permiso médico. Según las informaciones facilitadas por el diario Haaretz, varias personas han sido detenidas por su supuesta relación con el ataque.

La Policía israelí ha apuntado que el conductor, que no ha sido identificado, ha muerto tras ser tiroteado por un civil que se encontraba en el lugar, antes de afirmar que se ha tratado de un ataque terrorista, tal y como ha recogido el diario israelí The Times of Israel.

Peatones observan cómo la policía israelí trabaja en la escena de un ataque de embestida en Tel Aviv, Israel, el 4 de julio de 2023. Foto: Reuters

Tras ello, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) Hazem Qasem ha dicho que esta “heroica acción” es “la primera respuesta a los crímenes de Israel en el campamento de refugiados de Yenín”. “Israel pagará el precio por sus crímenes”, ha zanjado.

El suceso tiene lugar en medio de un repunte de las tensiones tras el inicio el lunes de una operación del Ejército de Israel en la ciudad cisjordana de Yenín (norte), que se ha saldado por ahora con 10 palestinos muertos y cerca de 100 heridos, según el último balance facilitado por el Ministerio de Salud palestino.