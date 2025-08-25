Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por las disidencias de las FARC

El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, denunció este domingo la existencia de un plan de las disidencias de las FARC para atentar contra su vida.

En declaraciones a una emisora local, el edil aseguró que la amenaza proviene de la Columna Jaime Martínez, del Estado Mayor Central, parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El mismo grupo, liderado por alias Iván Mordisco, estaría detrás del atentado del jueves pasado contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali, que dejó seis muertos y cerca de 80 heridos.

“Esta amenaza la conocemos desde hace varias semanas. Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinando caleños”, señaló a Caracol Radio.

El jefe comunal señaló que se mantiene “firme” para garantizar la seguridad en el municipio ubicado en el Valle del Cauca y aseguró que “seguiré insistiendo ante el gobierno nacional para que nos envíen a la mayor brevedad los soldados y los policías que estamos pidiendo”.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que también ella es objeto de amenazas por parte del grupo armado en su cuenta de la red social X, donde además agradeció a la “Inteligencia del Ejército y de la Policía colombianos que (le) protegen”.

“La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle”, agregó.

El anuncio llega después del atentado mortal en las cercanías de una base militar en Cali, que las autoridades atribuyeron a la Columna Jaime Martínez del EMC de la guerrilla de las FARC, que lidera alias Iván Mordisco.

Además, se investiga el derribo de un helicóptero de la Policía colombiana especializado en la lucha antidroga en Amalfi, Antioquia, un hecho atribuido al Frente 36 del Estado Mayor Central de las FARC. En este ataque murieron 12 policías y varios más resultaron heridos.