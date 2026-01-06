Alcalde revela que desde 2019 no se realizaban inspecciones de seguridad en bar afectado por mortal incendio en Suiza

Fuerzas de seguridad trabajan en la escena de un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Lian Yi

Desde 2019 que no se realizaban inspecciones de seguridad en el bar suizo que se incendió en Año Nuevo, causando la muerte de 40 personas, según declaró el martes el alcalde de la estación de esquí de Crans-Montana.

La mayoría de las víctimas del incendio que arrasó el bar “Le Constellation” en la madrugada del 1 de enero eran adolescentes, y las autoridades suizas se han esforzado por encontrar respuestas sobre cómo ocurrió el desastre.

“Lo lamentamos profundamente. No teníamos ninguna indicación de que no se hubieran realizado las inspecciones”, declaró a la prensa el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, sobre la ausencia de chequeos de incendios entre 2020 y 2025 en el bar del cantón del Valais.

Féraud afirmó no poder explicar de inmediato por qué no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

Añadió que, en septiembre del año pasado, se solicitó a un experto externo que realizara un análisis de insonorización y que este concluyó que el bar cumplía con las normas antirruido.

“Nunca se hizo ningún control sobre esta espuma insonorizante. Nuestros agentes de seguridad no lo consideraron necesario”, afirmó Féraud.

La fiscalía ha afirmado que el incendio, que se propagó rápidamente en la madrugada del 1 de enero, probablemente fue causado por bengalas sobre botellas de champán que incendiaron el techo del sótano del bar, que estaba cubierto con un material de espuma utilizado para insonorizar.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se declaró alrededor de la 1:30 a.m. del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Los investigadores finalizaron la identificación de los 40 fallecidos el domingo y el lunes informaron haber identificado a las 116 personas heridas.