¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

Alex Saab llega al Palacio de Miraflores donde es recibido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas, el 20 de diciembre de 2023. Foto: Archivo

¿Dónde se encuentra Alex Saab? El empresario colombiano, de origen libanés, y colaborador cercano de la entonces Administración de Nicolás Maduro fue arrestado en Venezuela, según aseguró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters, el miércoles 4 de febrero.

La fuente indicó que la presunta captura fue parte de un operativo conjunto entre autoridades de Washington y Caracas.

Asimismo, la emisora colombiana Caracol Radio, que citó “fuentes de inteligencia en Estados Unidos”, reportó que Saab “habría sido capturado en Venezuela para su extradición” a territorio estadounidense.

No obstante, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto.

Alex Saab sale del Palacio de Miraflores acompañado de su familia y el presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de ser liberado por el gobierno de Estados Unidos, en Caracas, el 20 de diciembre de 2023. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

La corresponsal de France 24 en Caracas, Daniela Zambrano, que consultó fuentes de la Fiscalía venezolana, destacó que ninguna autoridad en ese país ha confirmado la presunta detención.

El abogado de Saab, Luigi Giuliano, señaló al diario colombiano El Espectador, que se trata de una “noticia falsa”.

En declaraciones al portal de noticias venezolano TalCual, Giuliano agregó que Saab podría comparecer para confirmarlo personalmente, pero que estaba consultando con el Gobierno sobre lo sucedido.

El presidente de la Asamblea venezolano, el órgano legislativo del país, Jorge Rodríguez, no negó ni confirmó los informes durante una conferencia de prensa, donde se limitó a responder que es un asunto fuera de su competencia y que no tenía información sobre el posible arresto.

¿Quién es Alex Saab y cuál es su vínculo con el chavismo?

Saab nació en Colombia y se había dado conocer como empresario.

Sin embargo, posteriormente, en 2020, su nombre tomó notoriedad como aliado cercano del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando fue detenido en Cabo Verde por Estados Unidos.

En ese momento, la Administración de Maduro aseguró que se trataba de un diplomático venezolano.

Un manifestante del movimiento "Liberen a Alex Saab" participa en una manifestación frente a la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, el 16 de diciembre de 2022. Foto: Archivo LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Saab estuvo capturado por más de tres años en territorio estadounidense, bajo cargos de soborno, y estuvo señalado de ser testaferro de Maduro, pero en diciembre de 2023 recibió clemencia, cuando fue liberado a cambio de ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos por parte de Caracas.

En octubre de 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria. “Designé a Alex Saab como nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico”, indicó el líder chavista en ese momento.

Sin embargo, el pasado enero, días después de la captura de Maduro, la mandataria interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab del cargo. La decisión llegó en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump, quien tras la captura del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, aseguró que controlaría Venezuela, principalmente su industria petrolera.

Ahora, de confirmarse la nueva detención de Saab, se trataría de un avance drástico un mes después de los ataques de EE.UU. en varias ciudades de Venezuela que terminaron con la captura de Maduro, trasladado a Nueva York para responder por presuntos delitos de narcotráfico.

También, sugeriría un nuevo nivel de colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y Venezuela, actualmente bajo el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.