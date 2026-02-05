SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    El empresario colombiano fue arrestado el miércoles como parte de un operativo conjunto entre Washington y Caracas, según aseguró un funcionario de EE.UU. Sin embargo, el abogado de Saab dijo que la noticia es “falsa” y que permanece en su residencia, en la capital venezolana.

    Por 
    France 24
    Alex Saab llega al Palacio de Miraflores donde es recibido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas, el 20 de diciembre de 2023. Foto: Archivo LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

    ¿Dónde se encuentra Alex Saab? El empresario colombiano, de origen libanés, y colaborador cercano de la entonces Administración de Nicolás Maduro fue arrestado en Venezuela, según aseguró un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters, el miércoles 4 de febrero.

    La fuente indicó que la presunta captura fue parte de un operativo conjunto entre autoridades de Washington y Caracas.

    Asimismo, la emisora colombiana Caracol Radio, que citó “fuentes de inteligencia en Estados Unidos”, reportó que Saab “habría sido capturado en Venezuela para su extradición” a territorio estadounidense.

    No obstante, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto.

    Alex Saab sale del Palacio de Miraflores acompañado de su familia y el presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de ser liberado por el gobierno de Estados Unidos, en Caracas, el 20 de diciembre de 2023. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

    La corresponsal de France 24 en Caracas, Daniela Zambrano, que consultó fuentes de la Fiscalía venezolana, destacó que ninguna autoridad en ese país ha confirmado la presunta detención.

    El abogado de Saab, Luigi Giuliano, señaló al diario colombiano El Espectador, que se trata de una “noticia falsa”.

    En declaraciones al portal de noticias venezolano TalCual, Giuliano agregó que Saab podría comparecer para confirmarlo personalmente, pero que estaba consultando con el Gobierno sobre lo sucedido.

    El presidente de la Asamblea venezolano, el órgano legislativo del país, Jorge Rodríguez, no negó ni confirmó los informes durante una conferencia de prensa, donde se limitó a responder que es un asunto fuera de su competencia y que no tenía información sobre el posible arresto.

    ¿Quién es Alex Saab y cuál es su vínculo con el chavismo?

    Saab nació en Colombia y se había dado conocer como empresario.

    Sin embargo, posteriormente, en 2020, su nombre tomó notoriedad como aliado cercano del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando fue detenido en Cabo Verde por Estados Unidos.

    En ese momento, la Administración de Maduro aseguró que se trataba de un diplomático venezolano.

    Un manifestante del movimiento "Liberen a Alex Saab" participa en una manifestación frente a la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, el 16 de diciembre de 2022. Foto: Archivo LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

    Saab estuvo capturado por más de tres años en territorio estadounidense, bajo cargos de soborno, y estuvo señalado de ser testaferro de Maduro, pero en diciembre de 2023 recibió clemencia, cuando fue liberado a cambio de ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos por parte de Caracas.

    En octubre de 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria. “Designé a Alex Saab como nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico”, indicó el líder chavista en ese momento.

    Sin embargo, el pasado enero, días después de la captura de Maduro, la mandataria interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab del cargo. La decisión llegó en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump, quien tras la captura del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, aseguró que controlaría Venezuela, principalmente su industria petrolera.

    Ahora, de confirmarse la nueva detención de Saab, se trataría de un avance drástico un mes después de los ataques de EE.UU. en varias ciudades de Venezuela que terminaron con la captura de Maduro, trasladado a Nueva York para responder por presuntos delitos de narcotráfico.

    También, sugeriría un nuevo nivel de colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y Venezuela, actualmente bajo el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

    Más sobre:VenezuelaAlex SaabEE.UU.MaduroDelcy RodríguezLuigi GiulianoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Lo más leído

    1.
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    2.
    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    La Fiscalía Militar de Brasil pide la expulsión de Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas

    3.
    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    “Uno de los días más oscuros”: The Washington Post inicia un plan masivo de despidos

    4.
    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    En operación del FBI y la inteligencia venezolana detienen al empresario Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro

    5.
    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible
    Chile

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió