    Mundo

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad expuso duras críticas a la operación militar estadounidense, mientras el exmandatario venezolano comparecía ante un tribunal federal en Nueva York.

    Por 
    Roberto Martínez
    Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

    La captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, ocurrida hace dos días en territorio venezolano, provocó una ola de críticas internacionales, incluso desde algunos de sus aliados miembros de la OTAN.

    El tema fue abordado este lunes en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), donde varios países objetaron la legalidad de la operación que permitió llevar al exgobernante venezolano ante un juez federal en Nueva York.

    Durante la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la administración del presidente Donald Trump violó la Carta de las Naciones Unidas al ejecutar una incursión militar nocturna que involucró a cerca de 200 efectivos de fuerzas especiales estadounidenses para detener a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

    Según reporta la BBC, entre los aliados que arremetieron contra Estados Unidos, el viceembajador francés ante la ONU, Jay Dharmadhikari, afirmó que la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses “va en contra del principio de resolución pacífica de las controversias y del principio de no uso de la fuerza”.

    En una dura intervención ante el Consejo, el diplomático galo advirtió que la reiteración de violaciones a la Carta de la ONU por parte de Estados con responsabilidad permanente en el Consejo de Seguridad "socava las bases del orden internacional".

    En el mismo tenor, enfatizó que estas prácticas “contravienen los principios de respeto a la independencia y la integridad territorial de los Estados, debilitan a las Naciones Unidas y ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

    Una postura similar expresó Dinamarca, país que se encuentra en una tensa relación con Washington por las pretensiones que ha manifestado sobre Groenlandia, perteneciente al país nórdico.

    La viceembajadora danesa, Sandra Jensen Landi, manifestó la “profunda preocupación” de su país y calificó la situación como un “precedente peligroso”, subrayando que el derecho internacional y la Carta de la ONU deben ser respetados.

    Silencio y cautela del Reino Unido y Grecia

    En contraste con Francia y Dinamarca, el Reino Unido y Grecia evitaron condenar explícitamente la operación militar estadounidense.

    El embajador británico interino, James Kariuki, se limitó a señalar que su país desea una “transición segura y pacífica hacia un gobierno legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano”, reafirmando de manera general su compromiso con el derecho internacional.

    De forma similar, el viceembajador de Grecia, Ioannis Stamatekos, llamó al diálogo y la diplomacia para resolver la crisis, sin criticar directamente la captura de Maduro.

    Las críticas de Latinoamérica

    Desde América Latina, el embajador de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, expresó su inquietud ante los planes de Estados Unidos de trabajar con sectores del actual aparato de poder venezolano, sin involucrar a la oposición ni convocar a nuevas elecciones.

    El diplomático advirtió que cualquier intento de instaurar un gobierno permanente encabezado por figuras del régimen, como Delcy Rodríguez, “no representaría una transición genuina, sino la continuidad del sistema”.

    Por su parte, la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata Torres, sostuvo que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza, calificando la operación como un acto de agresión que viola gravemente el derecho internacional y la Carta de la ONU.

    Rusia y China acusan “imperialismo”

    Los adversarios tradicionales de Washington fueron aún más duros. El embajador de Rusia, Vassili Nebenzia, acusó a Estados Unidos de “bandolerismo internacional”, “neocolonialismo” e imperialismo, denunciando una política de “dominación por la fuerza”.

    Nebenzia también reprochó a los aliados estadounidenses por lo que calificó como hipocresía y doble estándar, al no condenar abiertamente la acción ordenada por el presidente Donald Trump.

    Desde China, el encargado de negocios ante la ONU, Sun Lei, afirmó que Pekín estaba “profundamente conmocionado” y “condenaba enérgicamente” lo que describió como actos unilaterales, ilegales e intimidatorios de EE.UU.

    EE.UU. defiende la operación

    En la sede de la ONU el embajador estadounidense, Mike Waltz, defendió la acción de su país, asegurando que “no hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo”.

    Waltz calificó a Maduro como un “fugitivo del narcotráfico” y no como un jefe de Estado, insistiendo en que la operación fue “una acción de cumplimiento de la ley”, no una intervención militar clásica.

    En Washington, la operación también generó controversia interna. Tras reclamos de legisladores demócratas por no haber sido informados previamente, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi y otros altos funcionarios comenzaron este lunes una serie de sesiones informativas al Congreso para explicar los alcances de la acción en Venezuela.

    Más sobre:Consejo de SeguridadONUNaciones UnidasNicolás MaduroEE.UU.António GuterresDonald TrumpJay DharmadhikariVassili NebenziaMike WaltzVenezuela

