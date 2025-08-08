SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

El exmandatario aseguró que incluso en calidad de preso, continuará su lucha con vista a los comicios del próximo año. Sus declaraciones ocurrieron mientras la "gran marcha por la democracia y las libertades", una manifestación en su respaldo, se realizaba en varias ciudades del país y en el extranjero.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Álvaro Uribe Vélez responde a preguntas durante una conferencia de prensa en su residencia en Rionegro, departamento de Antioquia, el 30 de julio de 2018. Foto: Archivo JOAQUIN SARMIENTO

En un corto video publicado a través de X, el expresidente colombiano Álvaro Uribe compartió un nuevo paso judicial tras la condena a 12 años de prisión domiciliaria que recibió el viernes pasado.

El exmandatario aseguró que en la tarde de este miércoles, 6 de agosto, compareció al juzgado de Rionegro, que lo “había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”.

Uribe fue condenado el pasado viernes por la jueza Sandra Heredia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en calidad de determinador.

En el fallo, la magistrada dictaminó que se librara “la correspondiente boleta de encarcelación (contra el expresidente), debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia, proceder a su traslado inmediato, a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria, y se realizarán los controles respectivos”.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, de soborno simple, y le concedió el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un extremo que usualmente se hace en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.

A sus 73 años, y aunque pesa sobre él una inhabilitación de más de ocho años -y una multa de 3.444 millones de pesos colombianos (850 mil dólares)- Uribe aseguró que continuará su vida política y reiteró su compromiso con las elecciones presidenciales de 2026.

Con la identificación de preso, continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia, en el 26, derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la Nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, concluyó.

Álvaro Uribe y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, posan para una foto durante una reunión en busca de un posible apoyo de la derecha al nuevo gobierno de izquierda, en Bogotá, el 29 de junio de 2022. Foto: Archivo GUSTAVO PETRO PRESS TEAM

Para entonces, el actual presidente Gustavo Petro estará ad portas de cumplir cuatro años en el cargo, lo que configura un escenario de evaluación pública sobre su gestión y políticas implementadas.

La “Gran Marcha” en apoyo a Uribe

Mientras el exmandatario realizaba las declaraciones desde su residencia en Rionegro, se llevaba a cabo una movilización en su apoyo en más 30 ciudades de Colombia y también en varios puntos del extranjero, como Estados Unidos y España, con concentraciones, caminatas, plantones y actos religiosos, según informó el diario El Colombiano.

Los simpatizantes, liderados por el partido Centro Democrático, protestaron en las calles expresando su desacuerdo frente a la condena que enfrenta el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con pancartas que decían “Uribe inocente”, “Justicia politizada no” o “Al ladrón lo tratan de señor y al señor como a un pirata”, los convocantes destacaron que se trataba de una manifestación pacífica en defensa de la democracia y las libertades.

“Me indigna todo lo que ha pasado con el caso de Uribe, me indigna todo lo que pasa en Colombia y me indigna cómo la justicia es manipulada”, afirmó a la agencia EFE Luis Gabriel Cortés, uno de los manifestantes en Bogotá.

En el extranjero, la jornada tuvo presencia en Miami, Houston, Nueva York y Orlando, así como en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, con concentraciones en espacios públicos y plazas principales.

Las marchas también ocurren en medio de un ambiente político polarizado y en la antesala de la campaña presidencial de 2026, para la que diversos sectores empiezan a perfilar sus apuestas y alianzas de cara a los comicios legislativos del 8 de marzo y los presidenciales del 31 de mayo.

Ajenos a la marcha a favor de Uribe en Cali protagonizaron pelea con manifestantes, informó el diario El Tiempo. En otras ciudades como Medellín, Bogotá y Bucaramanga las movilizaciones se desarrollaron con tranquilidad.

Jerónimo Uribe en la marcha

Desde una tarima en Medellín, su hijo Jerónimo Uribe expresó su tristeza por la situación judicial de su padre, afirmando que su inocencia es una “verdad incuestionable”. “Yo marcho, más que por la inocencia de Álvaro Uribe, porque pueda continuar la lucha en contra del narcosocialismo que nos quieren imponer en libertad”, declaró.

El hijo del expresidente también aprovechó el espacio para lanzar duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro. Jerónimo acusó al mandatario izquierdista y a sus allegados de incitar a la violencia y condicionar a la justicia.

“Días antes del intento del magnicidio en contra de Miguel Uribe Turbay, el presidente de la República instigó la violencia en contra de su familia”, afirmó. También señaló que Petro calificó a la justicia de “cobarde, corrupta y timorata” tras la absolución de Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente.

Según Jerónimo Uribe, Petro ha utilizado las redes sociales para “criminalizar a la familia Uribe Vélez, instigando odio” con más de 20 publicaciones durante el juicio y después de la condena de su padre. Estas declaraciones reafirman la tensión política que ha escalado tras el fallo judicial contra el exmandatario.

Los abogados de Uribe presentarán el 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación a la sentencia, que esa segunda instancia debe resolver antes del 16 de octubre para que el caso no prescriba.

Lee también:

Más sobre:Álvaro UribeColombiaIván CepedaJerónimo UribeMarchaMedellínBogotáMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Jara enfrenta primeros errores de campaña en medio de molestia del PC

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara
Chile

Voto extranjero: la apertura del gobierno que “allana” el camino para un acuerdo en la Cámara

Un invierno que dejó de serlo: informe climatológico anuncia calor y ausencia de lluvias en el centro del país

Insulza se tienta a competir por Valparaíso y acentúa pugna por cupos senatoriales

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres
Negocios

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de cerca de 90 mil empleos formales durante gobierno de Boric

Gran empresariado presenta propuestas para impulsar el crecimiento y alista encuentro con presidenciables

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en para su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia
Mundo

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Buscado: Gobierno de Trump ofrece recompensa de US$ 50 millones por Nicolás Maduro

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida